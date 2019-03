Dopo l'apertura di un'inchiesta da parte dell'Uefa sull'esultanza del portoghese al triplice fischio di Juve-Atletico, si attende il verdetto: ecco cosa rischia il numero 7.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/03/2019 10:05 | aggiornato 19/03/2019 10:36

Il countdown è iniziato. Nella giornata di lunedì la Uefa ha ufficialmente aperto un'inchiesta sull'esultanza di Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Atletico Madrid, match vinto 3-0 dai bianconeri che hanno ribaltato il 2-0 dell'andata strappando il pass per i quarti di finale di Champions League. Il fuoriclasse portoghese ha copiato il gesto fatto da Diego Pablo Simeone al Wanda Metropolitano, indicando le "huevos" davanti ai tifosi dei Colchoneros.

Il Cholo se l'è cavata con una multa, il numero 7 invece potrebbe andare anche incontro a una squalifica. Sì, perché se è vero che l'accusa per entrambi è quella di aver violato l'articolo 11 dei Regolamenti Disciplinari (non c'è traccia di violazione dell'articolo 15 che porta a una squalifica automatica per cattiva condotta), è altrettanto vero che a CR7 - oltre al comma 2b che si riferisce alle violazioni della norma sulla decente condotta - viene contestato anche il comma 2d, relativo a una "condotta che scredita lo sport, il calcio e l'UEFA".

La differenza tra le situazioni di Diego Pablo Simeone e Cristiano Ronaldo sta tutta qui, in questo dettaglio che non fa escludere l'ipotesi di una giornata di squalifica che costringerebbe l'ex Real Madrid a saltare l'andata dei quarti di finale contro l'Ajax (in programma all'Amsterdam Arena il 10 aprile alle ore 21). Ma la Juventus, si legge su La Gazzetta dello Sport, si dice serena ed è convinta che la Uefa comminerà solo una multa al giocatore.

Inoltre il club bianconero, già pronto a fare ricorso nella peggiore delle ipotesi, crede che il massimo organo calcistico europea terrà in considerazione le provocazioni e le pesanti offese rivolte dai tifosi biancorossi a Ronaldo sia all'andata che al ritorno. Il Corriere dello Sport dello Sport, infine, ricorda altre esultanze ritenute provocatorie come quella di Shaqiri e Xhaka nel match tra Svizzera e Serbia degli ultimi Mondiali giocati in Russia. Entrambi furono puniti solamente con una multa.