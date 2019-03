L'attaccante argentino continua a non convincere e a fine stagione i Blues potrebbero decidere di non riscattarlo: il club bianconero sa già cosa fare.

di Redazione Fox Sports - 19/03/2019 16:28 | aggiornato 19/03/2019 16:35

Neanche al Chelsea è tornato quello di un tempo. La stagione di Gonzalo Higuain prosegue tra alti e bassi. L'addio al Milan e l'approdo alla corte del suo mentore Maurizio Sarri non hanno coinciso con una svolta, anzi. Nell'ultimo turno di Premier League contro l'Everton, l'argentino ha messo in mostra l'ennesima prestazione deludente di questa annata, sottolineata senza troppi giri di parole in conferenza dal manager dei Blues.

Che a fine stagione potrebbero decidere di non riscattare l'attaccante e rispedirlo a Torino. Anche perché in ballo ci sono cifre non proprio trascurabili per un giocatore di 31 anni: servono 18 milioni di euro per rinnovare il prestito semestrale fino a giugno 2020 e 36 per riscattarlo definitivamente. Un'ipotesi, quest'ultima, che ad oggi è totalmente da scartare.

In ogni caso la Juventus - riporta Tuttosport - ha già le idee chiare. Se il Pipita dovesse tornare in Italia, si cercherebbero immediatamente nuovi acquirenti con l'obiettivo stavolta di venderlo a titolo definitivo e non più in prestito con diritto di riscatto. Insomma, l'avventura di Higuain con la Juve può dirsi conclusa a prescindere dalla decisione del Chelsea.