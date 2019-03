È fortissimo e continua a migliorare. Un consiglio per il suo futuro? Deciderà lui autonomamente, è abbastanza maturo per farlo.

Infine il classe '94 ha voluto parlare di un altro grande talento che sta crescendo nella Fiorentina proprio come lui: quel Federico Chiesa che grazie ai passi avanti fatti in questa stagione è ora un punto fermo della Nazionale.

Bernardeschi è stato protagonista della conferenza stampa di oggi dal ritiro della Nazionale in vista delle partite di qualificazione contro la Finlandia e il Liechtenstein. Ed è tornato anche sulla possibile squalifica di Cristiano Ronaldo in Champions League.

Il fantasista di Carrara ha subito trovato un'intesa speciale con CR7 ed è stato fondamentale nel successo contro il Colchoneros dando al portoghese l'assist per il primo gol e conquistando il calcio di rigore per il terzo. Ora per lui è arrivato il momento di prendersi anche l'Italia di Mancini che inizia la marcia verso Euro2020.

