Questa per me è stata la terza tipologia di derby che ho vissuta dopo Genova e Torino. Il primo è qualcosa di unico, per atmosfera e coreografie. Quello contro il Milan è stato emozionante, una partita che è stata incerta fino alla fine e che il Milan avrebbe potuto pareggiare alla fine. La partita si è chiusa con una grande felicità al fischio finale, è stato un successo significatico perché venivamo da una delusione. Una prestazione simile dà entusiasmo

La mia speranza è ricomporre quanto prima la situazione. Mi auguro davvero che quando Icardi avrà terminato la cura riabilitativa al ginocchio possa tornare in gruppo (non gioca da Parma-Inter 1-0 del 8 febbraio, ndr)

Icardi è davvero un bravo ragazzo, per noi ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto per questa società. Con lui ci siamo mossi come un capofamiglia

L'Inter ha ritrovato il sorriso e si è ripresa il terzo posto. Dopo la cocente delusione rimediata in Europa League, salutata in seguito alla sconfitta contro l'Eintracht Francoforte, i nerazzurri hanno rialzato immediatamente la testa e hanno vinto 3-2 nel derby contro il Milan.

