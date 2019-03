Lo svedese elogia il suo ex compagno: "Ascolta e lavora, ha il potenziale per diventare il migliore". Complimenti anche per Rashford: "È il futuro del Manchester United".

0 condivisioni

di Carlo Roscito - 19/03/2019 07:13 | aggiornato 19/03/2019 07:21

Sono stati compagni al Manchester United, i ricordi possono essere soltanto piacevoli. E Zlatan Ibrahimovic, per una volta nella sua carriera, ha dovuto ringraziare gli altri per un trofeo aggiunto al suo palmarès. "Ibra" è sempre stato l'artefice dei suoi successi. Quella volta no, l'Europa League fu merito soprattutto dei suoi compagni. Il suo ginocchio finì ko nel quarto di finale di ritorno disputato all'Old Trafford con l'Anderlecht. La lesione al legamento crociato del ginocchio destro gli fece saltare tutto il resto della competizione.

Paul Pogba fu uno dei protagonisti principali di quella squadra che piegò l'Ajax in finale (2-0). Il centrocampista, in un'intervista rilasciata al Mirror dallo svedese, è stato senza dubbio il calciatore più elogiato da parte dell'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan (ricordando solo le italiane...). Un complimento con vista sul futuro: "Può diventare il migliore del mondo nel suo ruolo".

Non che ora sia così lontano dall'essere giudicat il numero uno in quella posizione. Le parole di Ibrahimovic però avranno sicuramente fatto piacere al francese, intento a preparare la prossima sfida internazionale dello United: i quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, a cui i Red Devils si sono qualificati dopo l'incredibile rimonta in emergenza sul campo del Paris Saint Germain.

Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba si abbracciano dopo il trionfo in Europa League del Man United (2017)

Ibrahimovic su Pogba: "Può diventare il più forte al mondo nel suo ruolo"

Ibrahimovic e Pogba arrivano entrambi a Manchester nell'estate del 2016. Una campagna acquisti faraonica (parametro zero il primo, più di 100 milioni alla Juve per il secondo). Zlatan, a quasi 3 anni di distanza, è certo di un miglioramento costante da parte del centrocampista di Solskjaer:

Credo che Paul abbia il potenziale per diventare il migliore giocatore nel suo ruolo. Si allena bene, è un tipo positivo, ascolta, vuole migliorare e vincere. Cerca di essere protagonista in ogni partita. Quello che succede fuori? Non lo deve disturbare, quando si arriva a questi livelli non devi lasciarti infastidire dalle voci. Tanto di te parleranno tutti sempre bene, male o nella normalità delle cose...

Marcus Rashford e Zlatan Ibrahimovic, compagni di squadra nei Red Devils

Ibrahimovic, nell'intervista, non si limita a parlare di Pogba. Immancabili le domande su Marcus Rashford, colui che si è preso la responsabilità contro il PSG di calciare il rigore della qualificazione. A tempo quasi scaduto, non è un dettaglio da poco.