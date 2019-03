Con Lazio, Milan e Nazionale ha vinto tutto, ma chi lo ha visto giocare ha perso qualcosa di grosso.

di Luca Capriotti - 19/03/2019 16:50 | aggiornato 19/03/2019 16:55

Nel giorno del suo compleanno Alessandro Nesta ci ricorda solo che il mondo, dopo di lui, è molto più difficile. Il suo palmares è pazzesco, una lunga sequela di successi con le tre maglie indossate in carriera: Lazio, Milan e Italia.



Alessandro Nesta nel giorno del suo compleanno guarda ancora dall'alto quasi tutti i difensori che hanno indegnamente provato a seguirne le impronte: nelle sue due date di addio (alla Lazio e al calcio) ha scavato un solco profondo.



Alessandro Nesta è pudico, elegante, antidivo. Alessandro Nesta è riservato, sembra ancora chiuso tra i palazzoni di Cinecittà Est in cui è cresciuto, come se Montreal e Miami, fossero solo un'estensione esotica del quadrante sud-est di Roma. Dopo Alessandro Nesta è diventato tutto più difficile per noi. Con la Lazio, il Milan e la Nazionale ha vinto tutto, ma chi lo ha visto giocare ha perso qualcosa di grosso.

Getty Images Alessandro Nesta nel suo gesto tecnico amato

Alessandro Nesta: il mondo dopo averlo visto giocare

Esiste un prima e un dopo Alessandro Nesta. Non è un confine fisico, ma la sua assenza (dalla tua squadra, dal tuo mondo, perfino dal mondo del calcio giocato) ha scavato in qualche modo un paradosso: più sembra lontano, più se ne sente la necessità. In qualche modo ha la potenza gestuale di una carezza paterna rivedersi le sue foto del 2000: in quel momento non era facilmente decodificabile, poi diventa insostenibile l'assenza. Alessandro Nesta è innanzittutto questo: sicuramente è un allenatore intelligente, adesso, perfino interessante. Ma chi lo ha visto giocare ha la possibilità infinitamente dolce di poter rimpiangere qualcosa. E non è poco.

Io ne sento ancora il tocco sull'erba dell'Olimpico, il suo modo sbarazzino di tenere i capelli un po' lunghi, il suo incedere naturalmente elegante. Come se fosse stato un principe in qualche vita parallela. In qualche vita parallela sicuramente non ha mai lasciato la "sua" Lazio, la squadra che lo ha cresciuto, la squadra della sua famiglia. Ma non in questa, e questo, per i laziali, è francamente insostenibile. Semplicemente una frattura indicibile, un vero dolore. Chi non lo capisce, forse non può capire del tutto, nel profondo, la maestosa bellezza del calcio.



Io ne sento ancora il tocco deciso: estirpava il pallone scivolando sull'erba, forse quello è il gesto tecnico che più è icona del suo stare in campo. L'eleganza soprannaturale di una divinità silvana e la furia di una scivolata che non lascia scampo.

Tutto questo è stato Alessandro Nesta, ma non solo. Nesta con me è stato questo: non ha lasciato scampo a tutto quello che pensavo del calcio prima. Mi ha introdotto, in qualche modo, in un mondo diverso quando ha lasciato la Lazio, o ha lasciato il calcio. Un mondo in cui perfino chi hai amato più a lungo, più forte, può cambiare del tutto. Può essere perfino irriconoscibile, alieno, terribile. Come un rimpianto troppo amaro da bere, un calice che nessuno accosterebbe mai e poi mai alla bocca del peggior nemico.

No, non irriconoscibile nella sua identità di giocatore. Nelle sue esperienze successive si è attestato su livelli di rendimento pazzeschi, elevatissimi. Wikipedia dice che nel 2000 è arrivato quinto al Pallone d'Oro: l'avevo voluto dimenticare, come si fa con alcuni dettagli infuocati, marchiature di passato che restano sulla pelle nonostante tutto il resto. Mi piacerebbe dire che la mia vita, ma la vita in generale di chi ha amato il suo calcio, è rimasta immutata dopo il suo addio ai 90 minuti, i due tempi che scandiscono le età dell'uomo sportivo. Non è così: siccome il calcio è innanzitutto una cosa di cuore, come cosa di cuore io, quel giorno, ho abbandonato un cappotto da ragazzo, le scarpe troppo colorate, una certa idea un po' ingenua del mondo.



Mi sono arrampicato sulla vita da solo, da quel momento. Siccome il calcio è innanzitutto pathos, emozione, io con quel numero 13 dentro sto pure invecchiando. Strano a dirsi, anche Nesta sta affrontando il suo discorso col tempo. Il 16 dicembre del 2004 è uno spartiacque, è simile per violenza al 31 agosto del 2002. Sarà infantile, ma non è una bugia quella che dicono: in qualche modo si rimane intrappolati in un momento della vita decisivo se non si ha la capacità di rinnovarsi. Io l'ho fatto.

Una leggenda indiana dice che l'aquila, a 40 anni, per vivere altri 30 deve cambiare il becco, gli artigli, le penne, in un doloroso ma necessario processo di rinnovamento. La sfida è cambiare, restando fermi nella stessa identità: quando Nesta ha cambiato non aveva 40 anni. Ne aveva 26. Qualche tempo dopo dirà, della finale di Champions di Istanbul persa contro il Liverpool: "Semplicemente non so come sia potuto accadere". Quel giorno sono in molti ad essersi sentiti così: semplicemente non sapevamo come fosse potuto accadere. Come è stato possibile il giorno prima allenarsi con la Lazio e poi affrontare Milano?



Quel 31 agosto del 2002 il tempo ha smesso di sgranare i suoi rosari di secondi, minuti, ore, ci ha annunciato che da quel momento potevamo dire addio a molte cose, ma una su tutte: la convinzione incrollabile che tutto, alla fine, si sistemi, che tutto, alla fine, abbia la forza di resistere al tempo. Ci siamo accorti tutti, in quei due giorni di addio (dalla Lazio, e dal calcio), che semplicemente non era così. Ed è stato anche doloroso entrare dentro quel mondo nuovo: il tempo è capace perfino, nel mondo semprevergine e violato del tifoso, di corrodere una fascia da capitano, o l'incrollabile certezza che dietro, con la 13, Nesta alla fine potesse risolvere quasi tutti i mali.



Quel 31 agosto del 2002 il doloroso e necessario processo di rinnovamento che Nesta ha dovuto portare avanti gli ha levato Roma da sotto i piedi, il dualismo eterno con Totti, le sfide da bambini e i derby da capitani. Il 16 dicembre del 2004 ci ha spiegato che Nesta può volare in America, dall'altra parte del mondo, abbronzarsi un po' di più e cambiare ruolo, idee, perfino dichiarazioni. Che, dopo anni, hanno di nuovo lambito il concetto stesso di Lazio, per anni quasi dimenticato, seppellito sotto i palazzoni di Roma dove è cresciuto, strozzato vicino al raccordo, con le luci degli Studi di Cinecittà ad invecchiare placidamente, quasi abbandonate. Riemerso, come un ricordo improvviso, vivido, una carezza paterna al tempo non compresa del tutto.

Getty Images Nesta ride con Zeman dei tempi andati

Quel 31 agosto del 2002, quel 16 dicembre del 2004 hanno avuto poi una spiegazione, la testa ha imposto un reset, un nuovo mindset: nella vita bisogna saper cambiare, bisogna avere la forza di rinnovarsi. Quel 31 agosto del 2002, quel 16 dicembre del 2004 hanno abbandonato in un angolo tutto il mondo di prima: l'ingenuità sacra di una scivolata inesorabile, il 13 sulle spalle, la possibilità che un calciatore, che Nesta Alessandro nato a Roma il 19 marzo del 1976, non potesse mai invecchiare, forse, per qualche sperata ragione metafisica. Che non dovesse mai lasciarci qui, lontani dal suo scivolare elegante sul tempo.