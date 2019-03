Tanti gli argomenti sul tavolo. Dalle partite più importanti nel weekend, fino a un sistema di promozioni e retrocessioni basato su quello della Nations League.

di MarcoValerio Bava - 19/03/2019 13:32 | aggiornato 19/03/2019 13:38

Prima l'idea di una Super League che potesse raccogliere l'elite europea del calcio e soprattutto introiti stratosferici per i club designati a entrare nel circolo dei grandi. Un'idea accantonata per ora dai vertici dell'UEFA che certo non vedevano di buon occhio un'oligarchizzazione del footbal continentale. Insomma la Champions League è salva, ma il suo formato attuale no.

Come rivale il Wall Street Journal, infatti, oggi è in agenda un incontro tra UEFA ed ECA per discutere dei possibili cambiamenti al format della prima competizione europea per club. Tanti gli argomenti sul tavolo. Primo tra tutti quello di spostare alcune partite nel weekend.

Si tratterebbe della sfide più importanti, quelle con maggior richiamo mediatico e di spettatori, in particolare dai quarti di finale di Champions League in poi. L'idea di far traslocare questi match tra il sabato e la domenica verrà discussa e analizzata in ogni sua sfaccettatura. C'è da dire che è l'ECA a premere per una soluzione simile, mentre l'UEFA sarebbe decisamente più prudente perché questo vorrebbe dire rivoluzionare i calendari dei campionati nazionali. Un'idea che piace poco anche ai vertici di Premier e Liga.

Champions League: si riflette su un sistema di promozioni e retrocessioni

Non solo le partite nel weekend, ma anche un sistema di retrocessioni e promozioni sul modello della Nations League. Questo è l'altro argomento clou del meeting UEFA-ECA. A partecipare alla Champions League sarebbe un massimo di 18 club e l'accesso sarebbe determinato da un coefficiente basato sulla storia di un club nella competizione, dai risultati recenti in Europa e nel proprio campionato e altri aspetti ancora in analisi.

Per molti una Super League mascherata. Per questo la soluzione non incontra il favore di tante società che vedrebbero sbarrata la possibilità di accedere alla Champions. Una rivoluzione che secondo i fautori di questo nuovo format potrebbe vedere la luce già entro la stagione 2021/2022. Per altri non prima del 2024.

Molto più cauto invece il Wall Street Journal secondo cui sarebbero troppi gli ostacoli a questa nuova idea di competizione. Lo stesso presidente dell'UEFA, Ceferin, non sarebbe del tutto convinto di questi cambiamenti. Considerati troppo radicali ed esclusivi. Vero che alcuni criteri vadano ridiscussi, ma le proposte ECA non piacciono poi granché. Per questo l'autorevole quotidiano americano si sbilancia e sostiene che è "improbabile che qualcosa cambi entro il 2024".