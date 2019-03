La Federazione Motociclistica Italiana alleva e coltiva i giovanissimi piloti in erba e li lancia nei principali campionati internazionali. Per inforrmazioni chiedere a Petrucci, Morbidelli e Bagnaia.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 19/03/2019 09:17 | aggiornato 19/03/2019 09:34

Rispetto a sport più accessibili e molto meno costosi da praticare, il motociclismo si potrebbe inserire tra le cosiddette discipline "estreme". Estreme sono, infatti, le spese economiche da affrontare, estremo è l'impegno per diventare professionisti, estrema è la guida della moto stessa. Moto che deve essere ben collaudata e preparata, ecco perché è importante poter contare sull'aiuto di bravi meccanici.

Sommando questi fattori possiamo dire come il motociclismo sia a tutti gli effetti uno sport di squadra. Chi pensa che il risultato dipenda solo a chi sta in sella, sbaglia di grosso. La Federazione Motociclistica Italiana è attenta ad ogni aspetto sportivo e disciplinare, con l'organizzazione dell'ELF CIV, il nostro campionato nazionale. Nelle varie classi e categorie sono tanti i piloti iscritti e partecipanti cresciuti e lanciati dalla stessa FMI. Il professionismo è una cosa seria e serio è il lavoro dello staff dedicato.

Il programma Talenti Azzurri fa proprio quanto elencato sopra. Seleziona, allena, supporta e sostiene i giovanissimi piloti in erba, per poi lanciarli nel Motomondiale e nella SBK. Questo lavoro decennale vanta "boccioli" poi divenuti bellissimi fiori. Prendendo dei nomi (non) a caso, in MotoGP ben tre italiani su sei presenti nella top class sono stati coltivati dalla FMI con Talenti Azzurri. Danilo Petrucci, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Tre corridori, tre campioni, tre ragazzi che hanno imparato, lottato e vinto.

FMI Official Elia Bartolini si allena coi Talenti Azzurri FMI

Talenti Azzurri FMI, che giornata al Misanino Circuit!

L'invito è ufficiale e non va rifiutato. La FMI ci vuole presenti al Misano Circuit, il kartodromo che affianca il World Misano Circuit intitolato a Marco Simoncelli, utilizzato dallo staff di Talenti Azzurri per preparare i propri piloti al mondo delle corse. Uno staff qualificato, l'esclusiva dell'impianto, una moto semplice ma divertente, con lo spirito di amicizia ed unione. Non mancava niente, e non vedevamo l'ora di esserci.

Siamo partiti da casa con la consapevolezza che ci saremmo divertiti. Molto. Arrivati in loco veniamo accolti dallo staff della Federazione. Un breve lancio del programma Talenti Azzurri, un briefing introduttivo e via, tutti negli spogliatoi ad infilarsi dentro la tuta di pelle. I ragazzini erano già in pista, con le Ohvale messe a disposizione per tutti pronte ad essere guidate in sicurezza e senza alcuna pressione.

La Ohvale è una moto semplice, ma da non sottovalutare. Cilindrata 110, monomarcia, sembianze da motocicletta da corsa. Le quote di telaio, sospensioni e ruote sono ridotte ma ripropongono in scala più piccola le caratteristiche di veicoli da competizione. Farci avanti indietro è una passeggiata, portarle al limite come riescono i piccoli piloti in erba, è un altro discorso.

Dopo alcuni minuti di prove libere, è il tempo dei primi esercizi coordinati dallo staff di Talenti Azzurri. Eseguire cerchi ed "otto", potrebbe apparire una passeggiata. I ragazzini mangiano pane e moto, per loro è semplice toccare l'asfalto con il gomito a velocità bassissime, noi ci accontentiamo del ginocchio. Attenti ad ogni nostra manovra, i tecnici del corso si dimostrano preparati - lo immaginavamo - ed appassionati. E pure pazienti: ogni nostro errore veniva corretto e spiegato.

La gara endurance, il giornalista in coppia con il futuro campione

Massimo Roccoli e Max Sabbatani. Il primo vanta sei titoli italiani Supersport con una vittoria e tre podi nel mondiale. Il secondo ha gareggiato nel Motomondiale in 125 e 250, collezionando una pole e due giri veloci, ottenute in mezzo a rivali dal calibro pesante. Sono proprio loro due i più attenti durante le gare tra noi giornalisti, impegnati, più che altro, a capire pista e moto anziché cercare il tempo record.

FMI Official Giornalisti felici a Misanino con Talenti Azzurri FMI

Anche perché di record non se ne parla: in coppia con un pilota di Talenti Azzurri, rimediamo un gap incolmabile. La cosa bella era vedere i ragazzini appassionati alle nostre "gesta", come se fossimo dei corridori professionisti. La cosa ancora più bella, era ammirarli all'opera: per loro gara è gara e nulla si regala. In una bagarre degna della Moto3 o della Supersport 300, i giovanissimi si contendono vittoria e gradini del podio.

Alla fine, ci finiamo pure noi sul podio, sul gradino più basso. Terzo posto per Fox Sports Italia, arrivato grazie alle doti velocistiche di Elia Bartolini, un ragazzino di talento seguito anche da Valentino Rossi e che si è dimostrato molto disponibile ed attento agli esercizi in pista. In un ipotetico "albo d'oro" figurerebbe anche il nostro nome sul terzo gradino di questa competizione particolare: merito, più che di altri, di Bartolini. Ma si sa, l'endurance moto è un gioco a squadre e nel motociclismo la squadra è tutto, diversamente da quello che molti potrebbero pensare.

Crosscast Bagnaia e la Ducati MotoGP in azione

Marzio Leoncini, il fratello maggiore dei piloti in erba

Marzio gode di una grande esperienza nel settore. Torinese, buona cultura sportiva - calcistica, il padre giocava nella Juventus - e motoristica. Leoncini ha lavorato nel team Yamaha World SBK, a fianco di piloti come Spies, Sykes, Haga e Pitt. Lavorare coi giovanissimi non è un ripiego per lui, tutt'altro. Marzio tiene unito lo spogliatoio e mitiga la (comprensibile) esuberanza di ogni ragazzo, stando attento alla condotta in pista e nel paddock. Pretendendo serietà ed impegno negli allenamenti.