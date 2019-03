Il talento giallorosso potrebbe lasciare la Capitale nella prossima sessione di mercato: Milan pronto a sfidare la Juventus, che ha già offerto 60 milioni.

di Andrea Bracco - 19/03/2019 10:30 | aggiornato 19/03/2019 10:35

Nicolò Zaniolo è una delle poche note liete di una stagione che per la Roma sembra essersi ulteriormente complicata. Dopo la sconfitta nel derby e l'eliminazione in Champions League, nell'ultimo weekeend di campionato i giallorossi sono stati regolati 2-1 dalla SPAL, in una partita che ha messo in luce tutte le difficoltà di un gruppo incapace di reagire alle ultime batoste. A Ferrara Zaniolo, arrivato da sconosciuto nella scorsa sessione di calciomercato, ha giocato solo nella ripresa: dopo essersi fermato per un fastidioso infortunio, il giovane talento ha costretto Claudio Ranieri a rinunciare per mezza partita a quella che di fatto viene considerata la novità più interessante di tutta la stagione.

La Roma però potrebbe aver già finito di godersi le sue giocate tra le linee, visto che dopo la partita persa al Paolo Mazza proprio il tecnico appena arrivato al posto di Eusebio Di Francesco ha dichiarato, senza troppi giri di parole, che in caso la squadra non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League ci saranno molti giocatori costretti a salutare la Capitale. Parole dure, che sottolineano la voglia matta di scuotere un ambiente ormai troppo preso dalla paura di fallire un obiettivo probabilmente dato troppo per scontato a inizio stagione.

Tra questi potrebbe esserci proprio Zaniolo: non è un mistero che la sua rapida ascesa abbia catturato l'attenzione di tutte le big d'Europa, nessuna esclusa. Negli ultimi mesi all'Olimpico si sono visti osservatori in rappresentanza di molti club, perché l'esplosione del baby fenomeno arrivato in estate dall'Inter non poteva passare inosservata. Il resto lo ha fatto lui, impreziosendo la sua prima stagione da titolare in Serie A con alcuni gol decisivi in Champions League, la vetrina che di fatto lo ha lanciato in seguito alla fortunata intuizione di Di Francesco.

Nicolò Zaniolo in azione: il talento della Roma è arrivato al club in estate all'interno dell'operazione Nainggolan

Calciomercato Roma, sfida Milan - Juventus per Zaniolo: pronta un'asta?

PSG, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco. Queste sono solo alcune delle tante pretendenti per il classe 1999 toscano che, di recente, hanno sondato il terreno con la Roma. La pista italiana però sembrerebbe essere quella più viva e concreta: già qualche mese si era manifestato un forte interesse per il ragazzo da parte della Juventus, club che da sempre ha un occhio di riguardo per i calciatori capaci di mettersi in mostra nel nostro massimo campionato. I bianconeri vorrebbero portarlo a Torino già nel prossimo calciomercato estivo, puntando su di lui per dare vita a un parziale processo di ringiovanimento della rosa.

Con i giallorossi Zaniolo ha firmato un contratto fino al 2023 e di recente avrebbe dovuto discuterne il rinnovo. L'addio di Monchi ha però momentaneamente fermato le trattative per perfezionare un accordo inevitabile, che prevederebbe un'estensione fino al 2024 e l'aumento sensibile dell'ingaggio netto di un giocatore da considerare ormai tra i top della rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero però già presentato una bozza di offerta da 60 milioni di euro, una sorta di uscita allo scoperto per provare a bloccare il talento prima che dall'estero possano rilanciare.

In realtà la Roma è consapevole del fatto che, qualora l'ex Primavera dell'Inter dovesse terminare la stagione a questi livelli, il prezzo potrebbe salire ulteriormente scatenando una vera e propria asta di calciomercato. Una situazione ideale, alla quale prenderebbe parte anche il Milan: Zaniolo è infatti l'ultima pazza idea venuta in mente alla coppia Leonardo - Maldini, decisi a costruire per l'immediato futuro una squadra quasi completamente composta da under 25. Dopo aver acquistato Piatek e Lucas Paquetà, sulla sponda rossonera di Milano hanno aggiunto alla lista della spesa anche il nome del numero 22 romanista.

L'operazione è difficile ma, soprattutto se Gattuso e i suoi dovessero centrare la qualificazione in Champions League, economicamente non impossibile. Il fondo Elliott ha già fatto sapere che in pochi anni il Milan tornerà competitivo a grandi livelli e, per farlo, si cercheranno giocatori giovani ma già pronti per dare il loro contributo. Guarda caso proprio il profilo esatto di Zaniolo, la cui carriera sembra destinata a continuare qualche chilometro più a nord di Roma.