Il centravanti bosniaco ha un solo anno di contratto e i giallorossi vorrebbero monetizzarlo. L'Inter lo segue da vicino, ma c'è la concorrenza di due club di Premier League.

di Andrea Bracco - 19/03/2019 08:50 | aggiornato 19/03/2019 10:55

Edin Dzeko e la Roma sono sempre più lontani. Questi del centravanti bosniaco, arrivato nella Capitale durante la sessione estiva di calciomercato nel 2015, potrebbero essere gli ultimi mesi alla guida dell'attacco giallorosso. Il matrimonio tra le parti sembra essere arrivato ai titoli di coda e non è difficile capirne i motivi. La punta quest'anno non sta girando sui livelli che tutti si attendevano e a risentirne è stata in primis la squadra, penalizzata oltre modo dalle poche reti (12 fino a oggi) messe a segno da colui che viene considerato all'unisono come uno dei top player della rosa.

La trasferta di Ferrara è stata emblematica in tal senso: Dzeko si è mosso poco e lo ha fatto male, tanto che ancora una volta (non solo per colpa sua, va detto) la coppia con Schick è risultata poco incisiva negli ultimi sedici metri. I due non si trovano e il centravanti ha dato più volte segnali di insofferenza, tanto che nel postpartita anche Claudio Ranieri - pur senza menzionarlo - lo ha fatto destinatario di un suo messaggio rivolto ai senatori della squadra.

Il tecnico ha fatto chiaramente capire che, in caso di non qualificazione alla prossima Champions League, molti giocatori della Roma saranno costretti a cambiare aria. Se per Zaniolo, Under e Manolas le offerte sembrerebbero abbondare, lo stesso non si può dire per gli altri calciatori messi nel mirino da Ranieri, insediatosi poche settimane fa sulla panchina della Roma al posto dell'esonerato Eusebio Di Francesco. Dzeko ha 33 anni e, pur essendo ancora un attaccante di tutto rispetto, dovrà capire cosa fare nell'immediato futuro.

Il centravanti bosniaco Edin Dzeko: solo 12 gol in stagione con la Roma, l'addio è vicino

Calciomercato Roma, Dzeko si allontana: Inter o Inghilterra?

Un futuro che molto probabilmente sarà lontano da Roma, visto che il bosniaco ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020, quindi è facile pensare che il numero 9 giallorosso possa presto trasformarsi in un colpo di calciomercato al ribasso per chiunque deciderà di puntarci su. Tra le società più interessate al bosniaco c'è l'Inter: i nerazzurri sono alle prese con il caso legato a Mauro Icardi e l'impressione, soprattutto dopo il bel derby vinto, è quella che l'argentino in estate lascerà Milano. Così Dzeko diventerebbe un'opzione stuzzicante, soprattutto se sulla panchina dovesse essere confermato Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano è un grande estimatore del centravanti e vorrebbe tornare a lavorarci insieme. Inoltre, il progetto dell'Inter sarebbe quello di affiancare un elemento esperto a Lautaro Martinez, diventato non solo l'idolo dei tifosi dopo le ultime prestazioni ma anche una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Spalletti. Dzeko viene considerato il profilo ideale: è un giocatore pronto, di livello internazionale e può tranquillamente guidare l'attacco dell'Inter nonostante la questione anagrafica. Il primo ragionamento da fare riguarda il valore del cartellino, visto che la Roma non vorrebbe scendere troppo sotto i 30 milioni di euro.

Una cifra considerata abbastanza alta, quasi simile a quella che un anno fa, durante il calciomercato di gennaio, avrebbe permesso al Chelsea di sbloccarne l'intoccabilità. Alla fine non se ne fece nulla, ma ecco che a pochi mesi di distanza il fantasma della Premier League potrebbe rifarsi sotto. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dalla stampa inglese, su Dzeko ci sarebbero almeno due club che si sarebbero mossi in maniera importante. Si tratta di Everton e West Ham, interessate al bosniaco già l'estate scorsa prima che l'allora direttore sportivo giallorosso Monchi ne dichiarasse l'incedibilità.

Il centravanti della Roma vanta già un'ottima esperienza nel massimo campionato britannico, nel quale ha militato per cinque stagioni difendendo i colori del Manchester City. Con i Citizens ha messo insieme 72 gol in 189 partite, confermando le grandi cose fatte vedere al Wolfsburg. Con l'ambiente romanista il rapporto sembra essersi definitivamente incrinato nelle ultime ore: dopo la brutta sconfitta con la SPAL, Dzeko è stato ripreso sui social sorridente mentre festeggiava il suo compleanno con tanto di danzatrice del ventre. Il video ha scatenato reazioni rabbiose e, a quanto pare, nemmeno la società ha particolarmente gradito. Titoli di coda? Ci siamo molto vicini.