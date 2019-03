Il trequartista argentino è blindato fino al 2023 ma non rientra più nei piani giallorossi. Il River Plate ci prova, nonostante la valutazione alta del cartellino.

di Andrea Bracco - 19/03/2019 13:15 | aggiornato 19/03/2019 13:20

Quando alla fine dello scorso mese di giugno la Roma ufficializzò l'acquisto di Javier Pastore, tutto l'ambiente giallorosso si complimentò per l'affare di calciomercato definito da una società che - solo paio di mesi prima - aveva assaporato l'approdo alla finale di Champions League. In tal senso l'innesto del trequartista argentino sembrò funzionale al processo di crescita che James Pallotta aveva in mente dal punto di vista sportivo: dopo una sessione passata esclusivamente a vendere i pezzi pregiati sostituendoli con giovani di belle speranze, finalmente si era tornati a portare nella Capitale calciatori di spicco.

A quasi nove mesi di distanza però le cose sono profondamente cambiate: sulla panchina della Roma non c'è più Eusebio Di Francesco e a dirigere le operazioni non è più Monchi, il dirigente spagnolo che più di tutti si era impuntato sulla scelta che in estate portò il Flaco a vestire i colori giallorossi. Per contro, il calciatore non ha mai veramente fatto nulla per inserirsi in maniera funzionale ed efficace nelle gerarchie della squadra.

Proprio per questo oggi Pastore viene considerato come uno dei peggiori arrivi dell'era Pallotta, perché oltre a non dare l'apporto che tutti si aspettavano, l'investimento fatto per portarlo in Italia ha costretto la società a esporsi economicamente in maniera importante. Per strapparlo al PSG la Roma ha firmato un assegno da quasi 25 milioni di euro, un esborso che il club in questo momento può considerare quasi a fondo perduto.

Javier Pastore in azione con la Roma: per lui solo 14 presenze in stagione, può tornare in Argentina

Calciomercato Roma, Pastore ai saluti: c'è il River Plate

Questo perché Pastore potrebbe presto lasciare la nostra Serie A. Secondo quanto riportato dall'emittente argentina TNT Sport, il giocatore sarebbe stato messo nel mirino dal River Plate: il sodalizio argentino sta cercando un valido sostituto per Juan Fernando Quintero, che durante il match di campionato vinto contro l'Independiente ha riportato la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro, un infortunio che costringerà il colombiano a stare fuori da 6 agli 8 mesi. Per questo i Millonarios devono correre ai ripari sul calciomercato: l'idea del Flaco nasce dopo diverse valutazioni e soprattutto grazie all'imbeccata del tecnico Marcelo Gallardo, suo grande estimatore.

L'allenatore del River Plate in passato aveva cercato di convincere gli agenti di Pastore ad accettare il ritorno in Argentina, ma la voglia di mettersi ancora in gioco in Europa è stata determinante rispetto al (seppur forte) desiderio di riavvicinarsi a casa. Ora però le cose starebbero mutando, visto che in questo momento il trequartista è sparito dai radar nella Roma attuale ma deve fare i conti con un contratto che lo vincola ai giallorossi fino a giugno del 2023. Che fare? È quello che in queste ore si sta domandando il suo entourage, molto diffidente sulla prospettiva di riportare il proprio assistito in Sudamerica a soli 29 anni.

D'altro canto, il River Plate potrebbe offrire a Pastore una vetrina molto importante per rilanciarsi un'ultima volta, cosa che - guarda caso - il club argentino sta proprio facendo con Quintero, anche lui masticato e sputato via dalla tripla esperienza europea vissuta tra Pescara, Rennes e Porto. L'operazione di calciomercato rimane comunque molto complicata, perché la Roma vorrebbe monetizzare al massimo il cartellino del calciatore, ma economicamente il River Plate non se la sta passando benissimo. L'idea del presidente Rodolfo D'Onofrio sarebbe quindi quella di proporre un prestito e ragionare più avanti dell'eventuale riscatto.

D'altro canto, va ricordato che Pastore quest'anno ha fatto registrare i numeri peggiori in carriera: tra Serie A, Coppa Italia e Champions League il numero 27 ha messo insieme solo 14 presenze condite da 3 gol e 1 assist, davvero una miseria se consideriamo l'hype col quale venne accolto a Roma. Va anche detto che, nelle poche volte in cui è stato utilizzato, Di Francesco lo ha spesso schierato fuori ruolo, piazzandolo interno sinistro nel 4-3-3 oppure esterno nel 4-2-3-1 per permettere a Zaniolo di muoversi centralmente.

In Argentina invece il Flaco potrebbe rinascere e tornare quello che, ai tempi dell'Huracan, sfiorò il clamoroso titolo del 2009 perdendolo nell'ultima giornata di campionato. Epoche lontane e profondamente diverse arrivate prima di Palermo e Parigi, dove ha infiammato le rispettive tifoserie grazie alle sue giocate di alta scuola. Quelle che a Roma, purtroppo, non hanno mai visto.