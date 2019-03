Florentino Perez programma il domani delle Merengues, arrivate a marzo fuori dalla corsa per qualunque obiettivo stagionale. In estate sarà rifondazione totale.

Nonostante l'annata attuale non sia ancora terminata, dalle parti di Valdebebas si sono già seduti alla scrivania per studiare quello che sarà il piano di rilancio del Real Madrid per la prossima stagione. L'obiettivo di Florentino Perez è quello di non incappare più in un periodo come quello recente, cominciato male con il triste epilogo della situazione legata all'esonero di Julen Lopetegui e proseguito peggio quando, dopo le batoste incassate tra Ajax e Barcellona (tre volte), il numero uno del club ha deciso di dare il benservito a Santiago Solari cominciando a pensare alle prime mosse future di calciomercato.

Al capezzale delle Merengues intanto è stato richiamato Zinedine Zidane: sarà il francese, in passato accostato a Juventus e Chelsea, a dover costruire il Real Madrid del futuro, studiando quello che a tutti gli effetti ha l'aria di essere un vero piano di rinnovamento, come lo ha prontamente definito il quotidiano spagnolo Marca all'interno di un approfondimento. I Blancos cambieranno tanto e muteranno il loro status di società che compra soltanto i big; dopo aver perfezionato il primo colpo ufficiale andando ad acquistare l'interessante difensore brasiliano Eder Militão dal Porto, la società sta pianificando le prossime mosse, tutte volte a far tornare la squadra competitiva su più fronti possibili.

Una rivoluzione che comincerà proprio dalla difesa. Nonostante il primo innesto - Eder Militão, appunto – sia già costato 50 milioni di euro, i dirigenti spagnoli non hanno intenzione di fermarsi. Per questo in orbita Real sono finiti diversi molto interessanti: alcuni riguardano giovani profili che si stanno mettendo in evidenza quest'anno, altri invece sono già veri e propri top del ruolo.

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli: con gli Azzurri si è imposto all'attenzione internazionale e adesso ha molti estimatori in Europa

Calciomercato, Real Madrid: rivoluzione in difesa? Il sogno è Koulibaly

È il caso, per esempio, di Kalidou Koulibaly e Milan Skriniar, due dei difensori più forti in circolazione: il napoletano sarebbe in cima alla lista della spesa di tutti i big club europei, ma le Merengues lo avrebbero messo nel mirino perché ritenuto il partner ideale per Sergio Ramos. Lo slovacco invece è un obiettivo più complicato da raggiungere, visto che ha appena rinnovato con l'Inter e i nerazzurri – almeno al momento – non hanno intenzione di privarsene. Poi c'è il discorso legato a Matthijs De Ligt, promettente classe 1999 olandese che l'Ajax in estate venderà al miglior offerente: per portarlo via ai Lancieri serviranno almeno 70 milioni di euro, ma Juventus e Barcellona in tal senso paiono le due pretendenti più avvantaggiate per via dei discorsi già avviati con la controparte.

La new entry si chiama Ozan Kabak, altro centrale molto interessante che a gennaio sembrava poter approdare all'Inter. Alla fine però a spuntarla è stato lo Stoccarda, che lo ha acquistato per 11 milioni di euro dal Galatasaray: classe 2000 di origine turca, di lui si parla un gran bene e in Bundesliga ha avuto subito un ottimo impatto, pur non giocando in un contesto particolarmente valorizzante. Puntare su un millennial come lui significherebbe portare avanti la politica dello svecchiamento della rosa, già intrapreso lo scorso anno con gli arrivi di Vinicius Junior, Valverde e la promozione di Reguilon.

Telles, 39 assist in 2 stagioni con il Porto , convocato da Tite. Ah già, non sa difendere. #poverocalcio #ilcalcioeditutti #peramoredelgiusto — Daniele Adani (@leleadani) March 16, 2019

Strategie per le fasce: difficile Alaba, Alex Telles stuzzica

Detto di Eder Militão, sul quale c'è un progetto tecnico preciso volto a sfruttare il giocatore sia come prima alternativa a Sergio Ramos e Varane che come terzino destro (ruolo già occupato sia nel Porto che nel San Paolo), il Real Madrid interverrà anche sulla fascia mancina cercando un terzino di livello da alternare a Marcelo. O, qualora il brasiliano dovesse partire nonostante la mediazione di Zidane con la società, un profilo che faccia da chioccia a Reguilon. In tal caso si valuterebbero alcune figure che attualmente militano nei campionati esteri: si parla insistentemente di Alex Sandro, in uscita dalla Juventus, ma anche di David Alaba e Alex Telles.

Il primo difficilmente lascerà il Bayern Monaco, ma se accadesse lo farebbe solo per un club di livello pari o superiore, mentre il brasiliano – fresco di convocazione in nazionale – nelle ultime due stagioni ha viaggiato su numeri impressionanti mettendo assieme la bellezza di 39 assist. Soluzione interne? La prima porta dritta a Valencia, dove dalla capitale seguono con attenzione la crescita di José Gayà: il terzino sinistro classe 1995 potrebbe essere uno di quei calciatori che Peter Lim deciderà di sacrificare sul calciomercato per risistemare parzialmente le disastrate casse del club. L'alternativa è Alejandro Grimaldo, mancino del Benfica e ormai nel giro delle Furie Rosse: in passato a lui si erano interessate anche Juventus e Napoli, senza però mai affondare il colpo. Prendere Grimaldo sarebbe un bello smacco al Barcellona, visto che il terzino valenciano è cresciuto proprio alla Masia.

Centrocampo e trequarti: tornano i Galacticos?

Nella zona centrale del campo il Real Madrid ha intenzione di investire molto. I nomi che si rincorrono in questi giorni sono tutti di grande spessore e, ovviamente, Florentino Perez non potrà permetterseli in blocco. Per la mediana vanno particolarmente forte le nomination di Sergej Milinkovic-Savic e Thiago Alcantara, entrambi considerati cedibili da Lazio e Bayern Monaco dietro adeguate offerte. Il serbo sarebbe una pedina molto importante per Zidane, perché potrebbe giostrare in più zone regalando varie soluzioni di gioco al tecnico francese.

Dall'Inghilterra invece arrivano delle voci riguardo a un paio di presunti sondaggi per Paul Pogba e Mateo Kovacic: il primo è un vecchio obiettivo di calciomercato dei Blancos, mentre per il croato si parlerebbe eventualmente di ritorno in un contesto che, di fatto, lo ha valorizzato nell'immediato post Inter. Occhio anche alle quotazioni di Miralem Pjanic, osservato speciale in Serie A: ha un contratto fino al 2023 ma la Juventus sarebbe comunque disposta a sedersi per trattarne l'eventuale uscita.

Lo stesso ragionamento vale per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham che - visto il recente blocco di mercato che ha visto coinvolto il Chelsea - diventerebbe la principale alternativa a Eden Hazard. Prendendo il danese il Real Madrid vorrebbe mettere in piedi una sorta di affare Modric: anche il croato ai tempi arrivava dagli Spurs e, negli anni, è diventato il leader della squadra spingendosi fino alla conquista del Pallone d'Oro. Tra i profili meno quotati spunta quello di Kai Havertz, trequartista tedesco classe 1999 che gioca nel Bayer Leverkusen.

Nomi caldi per l'attacco: Kane la prima scelta

Harry Kane al Real Madrid? Perché no. Il centravanti inglese piace da un bel po' di tempo alle Merengues, che già in passato si erano avvicinati al numero 10 degli Spurs, convinto poi dalla società a rimanere per provare a vincere la Premier League. Il ciclo di Pochettino sembra arrivato quasi alla fine e adesso molti giocatori potrebbe cambiare aria. A gennaio il presidente Levy chiese 350 milioni di euro per farlo partire: la pista ancora oggi è complicata, ma sempre meno di quelle che porterebbero a Kylian Mbappé e Neymar.

Entrambi in forza al PSG, hanno valutazioni da capogiro e, per quanto riguarda il brasiliano, pare ci sia sempre il forte desiderio di tornare prima o poi a vestire la maglia del Barcellona. Interessante anche lo scenario che eventualmente metterebbe sulla via del Bernabeu Mauro Icardi, la cui situazione all'Inter al momento è molto in bilico. Pierre-Emerick Aubameyang e Luka Jovic, infine, vengono considerati gli outsider: il Real Madrid li segue ma entrambi sono nomi che stuzzicano poco la fantasia di tifosi tendenzialmente esigenti, che nella prossima stagione vorrebbero tornare a vedere una squadra competitiva su tutti i fronti.