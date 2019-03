Calciomercato Juventus, il sogno per la difesa si chiama Varane

Il centrale francese potrebbe lasciare Madrid alla ricerca di una nuova sfida. Bianconeri alla finestra: ha una clausola da 200 milioni, ma con 80 può partire.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 19/03/2019 12:39 | aggiornato 19/03/2019 12:43

Tra le tante massime storiche che fanno riferimento al mondo del calcio, ce n'è una in particolare che sembra sposarsi in pieno con la filosofia della Juventus. Si dice infatti che gli attaccanti siano utili soprattutto a vendere gli abbonamenti, ma per vincere i campionati servano le migliori difese. In casa bianconera hanno fatto loro questo concetto da diverso tempo, visto che negli ultimi anni la retroguardia juventina ha potuto contare su interpreti di primissima qualità. In chiave futura però la società tornerà sul calciomercato per potenziare ulteriormente il reparto.

I profili seguiti sono essenzialmente due: il primo dev'essere tassativamente giovane, già pronto per dare il proprio contributo ma con ampi margini di crescita ancora da esprimere. In tal senso i nomi che circolano attorno alla Juventus sono sempre i soliti: a gennaio Fabio Paratici si era messo sulle tracce di Jean-Clair Todibo e Leonardo Balerdi, ma Barcellona e Borussia Dortmund hanno anticipato con rapidità la concorrenza dei piemontesi. Così si è tornati a pensare in grande, ripuntando il mirino su Matthijs De Ligt.

La situazione legata al centrale olandese è stata già ampiamente snocciolata: la Juventus nei prossimi giorni si recherà ad Amsterdam dove alcuni emissari assisteranno all'amichevole tra Olanda e Germania. Dopo aver relazionato la prestazione di De Ligt, toccherà quindi a Paratici muoversi in prima persona: l'incontro tra le parti avverrà in occasione della partita tra Ajax e Juventus, valida per l'andata degli ottavi di Champions League. La concorrenza del Barcellona è molto forte e i blaugrana hanno una corsia preferenziale con i Lancieri, ma in casa bianconera sono fiduciosi sul fatto che la trattativa possa svoltare ben presto a proprio favore.

Rapheal Varane in azione con il Real Madrid: il centrale delle Merengues piace alla Juventus ed è uno dei difensori più quotati d'Europa

Calciomercato Juventus, il sogno per la difesa si chiama Varane

Per De Ligt occorreranno almeno 70 milioni di euro, una cifra probabilmente nell'ordine delle nuove valutazioni di calciomercato. L'olandese deve ancora compiere 20 anni ed è già considerato un top nel ruolo a livello europeo. Il secondo profilo ricercato dalla Juventus è invece quello di un centrale pronto, già formato e nel pieno della propria carriera. Secondo quanto riportato da L'Equipe, i bianconeri si sarebbero particolarmente interessati a Raphael Varane, difensore francese nonché uno dei leader dell'attuale Real Madrid.

Varane oggi è probabilmente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, il che collimerebbe con le strategie societarie di un club deciso a posizionarsi definitivamente all'altezza delle big d'Europa. L'operazione è molto difficile ma a Torino ci stanno seriamente pensando, sebbene sul giocatore ci sia anche una forte concorrenza del Manchester United, per il quale Varane rappresenta un vecchio pallino di calciomercato.

Classe 1993, secondo la stampa transalpina starebbe valutando con attenzione la possibilità di andare a fare una nuova esperienza professionale, con buona pace di Florentino Perez che - qualche tempo fa - lo aveva indicato come una delle bandiere del Real Madrid del futuro. Andare a trattare con le Merengues non sarà comunque affatto facile: attualmente Varane è vincolato alla società madrilena con un contratto che scade nel giugno del 2022, ma ciò che spaventa di più le eventuali pretendenti sono i 200 milioni di clausola rescissoria presenti nel contratto.

L'Equipe parla anche di una valutazione intorno agli 80 milioni di euro, una cifra che rappresenterebbe il valore minimo dato al cartellino del giocatore da parte del Real Madrid. Acquistato dal Lens per 10 milioni di euro nell'estate del 2011, Varane sarebbe alla ricerca di nuove sfide dopo aver vinto tutto al centro della difesa dei Blancos ed essersi laureato campione del mondo con la nazionale francese. La Juventus rimane alla finestra pronta a sferrare il primo attacco, consapevole che portarsi a casa un profilo del genere significherebbe sistemare la propria retroguardia per molti anni a venire.