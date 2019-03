Le due società stanno pensando di scambiarsi gli attaccanti. I nerazzurri inoltre vorrebbero prendere anche Dzeko dalla Roma.

di Franco Borghese - 19/03/2019 12:02 | aggiornato 19/03/2019 12:06

Problemi, problemi ovunque. Spesso però i problemi nascondono anche qualche soluzione interessante. Nelle ultime settimane Lautaro Martinez sta prendendo per mano l'Inter. Gol e assist contro il Milan, gol contro il Cagliari e anche contro il Parma. Sempre decisivo, sta "approfittando" del problema fra la società e Mauro Icardi. E ora le sue prestazioni potrebbero avere ripercussioni sul calciomercato.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta riflettendo sull'opportunità di acquistare il capitano dell'Inter. E come emerso più volte nel corso dell'anno, ci hanno pensato anche durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. La società bianconera era indecisa fra lui e Cristiano Ronaldo, ma ha poi puntato esclusivamente sul portoghese.

Le frizioni che ci sono attualmente fra Icardi e l'Inter faciliterebbero non poco la trattativa. Anche perché la Juventus ha gli argomenti giusti per convincere la società nerazzurra. A Milano piace infatti da tempo Paulo Dybala che ritroverebbe Beppe Marotta, l'uomo che gli ha permesso di fare il grande salto. Anche la Joya sarebbe quindi ben disposta a trasferirsi in Lombardia.

Getty Images Mauro Icardi è il sogno di calciomercato della Juventus

Anche Dybala, d'altronde, a Torino sta diventando un problema. Non gioca quanto vorrebbe, non segna quanto dovrebbe. Il muso che l'argentino ha messo su diventa sempre più lungo, è sempre più scontento. L'idea di Marotta sarebbe quella di creare la coppia Dybala-Martinez, cercando poi anche un altro attaccante che possa alternarsi con i due per permettere a Spalletti (o chi per lui) di avere maggiori alternative offensive.

L'idea dell'Inter, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di prendere Edin Dzeko dalla Roma, anche se il prezzo fissato dai giallorossi (circa 30 milioni) spaventa. Con la possibile cessione di Perisic però una soluzione si potrebbe anche trovare. Prima bisognerà trovare un accordo per quel che riguarda lo scambio fra Icardi e Dybala. Non sarà infatti una trattativa di calciomercato semplice: si può fare uno scambio alla pari o una delle due società chiederà un'aggiunta ecomonica? Al momento è presto per parlarne, ma questa operazione potrebbe essere il modo giusto di risolvere alcuni problemini che ci sono sia a Torino che a Milano.