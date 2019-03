Sarà al termine del campionato che il belga e il club prenderanno una decisione sull'eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 e sul suo ruolo in squadra.

0 condivisioni

di Simone Cola - 19/03/2019 12:12 | aggiornato 19/03/2019 12:17

Tornato finalmente in gol contro l'Udinese, con cui ha interrotto un digiuno durato 8 giornate servendo anche gli assist per i gol di Younes e Callejon, Dries Mertens torna allo stesso tempo a essere protagonista di discorsi relativi al prossimo calciomercato estivo: a giugno il belga avrà compiuto 32 anni, e sarà soltanto a 12 mesi dalla scadenza del contratto che lo lega al Napoli, club in cui gioca dal 2013 e per cui ha segnato più di 100 gol, e ancora non è chiaro cosa accadrà.

Nelle ultime settimane si era sparsa la voce che Mertens avrebbe potuto seguire l'ex-compagno e capitano in azzurro Marek Hamsik, trasferitosi in Cina nel corso del calciomercato di gennaio, ma a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dal padre Herman a Radio Marte sembra che un futuro nel Paese asiatico sia assolutamente da scartare per il belga.

La decisione finale spetta a lui, ovviamente, ma ha un contratto valido fino al 2020 e intende rispettarlo, vuole restare a Napoli almeno fino alla scadenza. Non credo che la Cina sia un'opzione per lui, De Laurentiis ha sempre chiesto tanti soldi per lui e continuerà a farlo. Al momento non si parla di una sua cessione.

Calciomercato: quale futuro al Napoli per Mertens?

Nonostante le dichiarazioni del padre, però, Mertens potrebbe in effetti diventare argomento di attualità in casa Napoli in vista del prossimo calciomercato estivo: fino a oggi infatti non sono arrivati segnali della volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2020 da parte della società, mentre è stato registrato l'interesse di un club importante come l'Atletico Madrid, che vorrebbe il belga per migliorare il proprio reparto offensivo e a giugno potrebbe tornare alla carica.

Del resto Mertens, nel 4-4-2 di Ancelotti, è stato scavalcato nelle gerarchie del tecnico da Milik, che con Insigne forma una coppia offensiva affiatata e di prospettiva. Vero è che il belga ama la città, la squadra e la tifoseria, vero è che un grande club per essere tale ha bisogno di grandi alternative, ma è naturale chiedersi se questo ruolo di riserva di lusso sia accettabile da un giocatore che nelle ultime due stagioni di Serie A ha messo a segno la bellezza di 46 reti.

L'impressione è che in estate si riapriranno i discorsi sulla permanenza di Dries Mertens sotto il Vesuvio: se arrivassero rinnovo contrattuale e rassicurazioni dal punto di vista tecnico ecco che il belga potrebbe persino chiudere la carriera con la maglia del Napoli, altrimenti le possibilità che si arrivi a una separazione sono tutt'altro che remote. E se la Chinese Super League pare debba mettersi l'anima in pace, Atletico Madrid e altre squadre importanti restano alla finestra.