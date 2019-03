Abrogata la comproprietà, per il presidente Gravina la prossima mossa è eliminare anche la recompra già dal prossimo campionato. Morata e Deulofeu i casi più famosi.

di Alberto Casella - 19/03/2019 17:45 | aggiornato 19/03/2019 17:50

L'ultima svolta epocale del nostro calcio, almeno da un punto di vista economico-finanziario, era stata l'abolizione, messa nero su bianco nel 2014, del diritto di compartecipazione, la cosiddetta comproprietà, un istituto fino ad allora cardine del calciomercato nostrano.

Si trattava, la ricordiamo ancora bene, di una pratica che permetteva a due club di condividere gli "effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto": una sorta di contorto escamotage, tipico del nostro calcio, per il quale in pratica un giocatore poteva formalmente essere di proprietà di due società.

La comproprietà si configurava come una via di mezzo fra il prestito e la definitiva cessione, consentendo di ridurre i rischi di errati investimenti economici. Al momento in cui la FIGC ne decise l'abolizione, nella sola Serie A ne esistevano oltre 150.

Calciomercato: Nainggolan, a lungo fra Roma e Cagliari, fu uno degli ultimi casi di comproprietà in Italia

Calciomercato: la FIGC punta ad abolire il diritto di recompra

Ma, come spesso capita, la necessità aguzza l'ingegno. Eliminato un escamotage se ne crea un altro e il problema torna a riproporsi. La tendenza degli ultimi anni, infatti, si è spostata verso il diritto di recompra, un nome esotico per un concetto semplice: io ti vendo un giocatore ma insieme fissiamo un termine entro il quale io possa eventualmente riprendermelo a un prezzo che abbiamo prestabilito. Esemplicativi, fra gli altri, i casi di Alvaro Morata fra Real Madrid e Juventus e di Gerard Deulofeu che, tralasciando i prestiti a Siviglia e Milan, ha "ballato" per quattro stagioni fra Barcellona ed Everton.

Deulofeu passò dal Barcellona all'Everton nel 2013 per essere riacquistato nel 2017

Con effetti positivi per entrambe le parti, ovviamente. Prendiamo il caso di Morata, emblematico anche perché fu quello attraverso il quale imparammo a conoscere la recompra: nel 2014 il Real Madrid aveva in rosa questo giovane promettente che però stentava a trovare spazio in prima squadra, mentre la Juventus era alla disperata ricerca di un attaccante sul calciomercato. Perez lo cedette ai bianconeri per 20 milioni fissando il diritto di recompra due anni dopo a 30 milioni. I vantaggi per i Blancos? Sostanzialmente tre: Alvaro arrivava dalle giovanili e consentiva di mettere subito a bilancio 20 milioni di plusvalenza, in secondo luogo il giocatore a quel momento valeva ben più dei 30 milioni pattuiti e infine, visto che 30 meno 20 fa 10, per il Real era stato pagato soltanto 10 milioni. E la Juventus? Il club di corso Galileo Ferraris, oltre ad aver usufruito per due stagioni delle prestazioni dell'attaccante - 27 gol e 19 assist in 93 partite - nel 2016 ha pure iscritto a bilancio una plusvalenza di 10 milioni. Tutto regolare, sia chiaro, ma ora la FIGC, tramite il presidente Gravina intende abolire anche questo istituto:

Stiamo facendo delle riflessioni e speriamo di poter proporre la modifica della norma entro il 20 marzo. Si tratta di un provvedimento che è stato adottato nel corso del periodo commissariale, vogliamo fare in modo che il Consiglio Federale possa annullare questa novità.

Morata fu acquistato dalla Juventus per 20 milioni e tornò al Real Madrid due anni più tardi per 30

La ratio del pensiero di Gravina si basa, presumibilmente, sulla piega che il diritto di recompra aveva preso soprattutto nelle ultime sessioni di calciomercato, quando molte società, sempre nel rispetto almeno formale delle norme s'intende, avevano cominciato a cedere, sempre col suddetto diritto, soprattutto giocatori giovanissimi e ancora di scarsissima esperienza a cifre che apparivano eccessive, ottenendo per entrambe le parti gli stessi benefici del caso Morata citato a esempio. Uno stratagemma, almeno nella maggior parte dei casi legale, per raggiungere le tanto agognate plusvalenze, necessarie per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.