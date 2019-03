In Spagna riportano le parole di una fonte vicina al gallese: "Chi non vorrebbe giocare con i bavaresi?". Florentino Perez pronto alla cessione di uno dei suoi gioielli.

di Francesco Maria Bizzarri - 19/03/2019 07:48 | aggiornato 19/03/2019 13:53

C’è un Bayern Monaco già in costruzione per la prossima stagione. Alcuni giocatori chiave saluteranno e ci saranno anche tanti movimenti in entrata. Per questo sono numerosi gli obiettivi di calciomercato. Il primo? Gareth Bale. Il gallese del Real Madrid potrebbe essere il colpo da 90 per ridare entusiasmo e forza a tutto l'ambiente.

L’indiscrezione arriva da TeamTalk ed è stata rilanciata da As. Una fonte vicina al giocatore avrebbe rivelato le sue intenzioni: "Gareth è attirato dall’ipotesi di giocare al Bayern". Sembrano quindi esserci tutti i presupposti per arrivare alla fumata bianca.

Bale per ora rimane il sogno di calciomercato del Bayern Monaco. In estate se ne capirà di più. Il rapporto tra i club è ottimo (vedi l'affare James che a fine anno potrebbe tornare a Madrid), i bavaresi vogliono investire pesantemente per rilanciarsi in Europa. E poi bisogna considerare che non c’è mai stata sintonia tra Bale e Zidane. Un assist per il Bayern.

Era il 2013 quando il Real Madrid annunciava il colpo di calciomercato da 100 milioni di euro: Gareth Bale dal Tottenham. Tante stagioni ricche di successo, poi quest’anno i soliti problemi fisici e soprattutto l’incapacità di caricarsi sulle spalle una squadra in crisi di risultati e orfana di Cristiano Ronaldo. Le statistiche: 35 presenze, 14 gol e 5 assist. Da uno come lui ci si aspetta di più.

Da Solari a Zidane, il Real Madrid riparte da Zizou. Uno che non ha mai legato con Bale. In più, anche il rapporto con patron Florentino Perez sembra essere arrivato al capolinea. Da mesi si parla della sua cessione. C’è il Bayern Monaco. In Spagna riportano le parole di una fonte vicina al giocatore:

È un trasferimento che attrae molti giocatori e lo stesso Bale. Chi non vorrebbe giocare al Bayern Monaco in Bundesliga?

Il Real può venderlo, il Bayern può comprarlo. Non si parla di cifre per ora, ma di sicuro i bavaresi sono pronti a spendere tanto. L’eliminazione in Champions League agli ottavi ha fatto male. In Bundesliga la lotta è al titolo è apertissima (il Bayern è primo a 60 punti insieme al Borussia Dortmund), ci sarà da sgomitare sino alla fine. Ma soprattutto in estate sarà rivoluzione tecnica. L’allenatore Kovac potrebbe andare via, si cerca già un sostituto. E lasceranno Robben e Ribery, due colonne portanti del Bayern vincente degli ultimi anni. Serve un giocatore forte per rimpiazzarli: Bale sembra proprio il nome giusto.