L'ex capitano dell'Inghilterra è nei guai per la sua condotta in auto: a novembre l'episodio dello smartphone alla guida, a gennaio poi è stato beccato per eccesso di velocità.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 19/03/2019 12:43 | aggiornato 19/03/2019 12:47

È un momento un po' così quello attuale per David Beckham. Nelle scorse settimane c'era stato il celebre scherzo della statua, quello con il quale il suo amico James Corden del The Late Show lo aveva tenuto in scacco per un bel po' davanti ad alcune telecamere nascoste.

Una sceneggiata riuscita alla grande, anche grazie a un eccezionale di staff di attori, per far credere allo Spice Boy che, per omaggiarlo, i Los Angeles Galaxy avevano commissionato una statua che si era rivelata decisamente inguardabile.

Lo scherzo era riuscito davvero alla perfezione, anche se Beckham, grazie a un self control invidiabilmente british, era riuscito a non perdere la calma e le buone maniere, almeno fino alla rivelazione della burla.

Beckham: i Los Angeles Galaxy gli hanno appena dedicato una statua

Beckham denunciato per uso del telefono al volante

Ora però per l'ex capitano inglese stanno spuntando guai ben più seri della burla, per quanto ben congegnata, di un amico. Se qualche anno fa era uno dei più apprezzati sex symbol maschili, ancora oggi, pur con qualche ruga in più ostentata con fierezza e qualche capello bianco, Beckham rimane il volto glamour made in UK, un volto che per strada non passa mai inosservato. A maggior ragione quando è alla guida della sua Bentley.

E proprio al volante della Bentley lo aveva visto un tale nel West End di Londra lo scorso novembre ma, accortosi che che lo Spice Boy con una mano teneva il volante e con l'altra lo smartphone, aveva deciso di trasformarsi in cittadino modello e correre a denunciarlo. All'ex stella del Manchester United non era rimasto altro che ammettere la propria colpa e affidarsi nelle abili mani di Nick Freeman, l'avvocato delle star meglio conosciuto con l'esplicito soprannome di Mr. Loophole (scappatoia).

David Beckham in attesa di giudizio

Freeman, nomen omen fra l'altro, è appena riuscito, per dire, a salvare Beckham da un procedimento per eccesso di velocità del gennaio scorso (faceva i 90 orari anziché i 65) a causa di un piccolo errore procedurale, mentre anni fa gli aveva fatto revocare la sospensione della patente per otto mesi per guida pericolosa, riuscendo a far passare la tesi che il calciatore stava cercando di scappare da un paparazzo.