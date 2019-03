La dirigenza accusa il tecnico che si difende. Le opache prestazioni della squadra e le dichiarazioni di Pioli i principali motivi dello scontro.

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 19/03/2019 15:44 | aggiornato 19/03/2019 15:51

La sconfitta di Cagliari, la settima in questa stagione, ha lasciato pesanti strascichi in casa Fiorentina. La prestazione sottotono della squadra viola e le precedenti dichiarazioni di Stefano Pioli non sono affatto piaciute alla dirigenza, già delusa dal decimo posto occupato in classifica. Il presidente esecutivo Mario Cognigni è sceso in campo accusando il tecnico di aver destabilizzato l'ambiente, ma l'allenatore si è difeso nella serata ieri, a margine delle premiazioni del Trofeo Maestrelli.

Riavvolgiamo il nastro. La querelle ha inizio dopo il pareggio contro la Lazio, quando Stefano Pioli, parlando del suo futuro, aveva rivelato di non essere sicuro di voler proseguire la sua avventura alla Fiorentina.

Non sono preoccupato per la scadenza del contratto: non sarà l'opzione per il rinnovo a decidere il mio futuro, è una questione di stimoli.

Parole che, unite al ko di Cagliari, hanno lasciato ancora di più l'amaro in bocca alla società. Nemmeno il cambio di modulo ha giovato alla squadra, apparsa svagata anche se schierata con il 3-4-2-1 piuttosto che col 4-3-3.

Stefano Pioli

Fiorentina, botta e risposta tra Pioli e Cognigni

Nonostante una semifinale di Coppa Italia da giocare contro l'Atalanta (si ripartirà dal 3-3 dell'andata), c'è tensione nell'ambiente Fiorentina.

A Cagliari ho visto una squadra spaesata, senza identità e molto diversa da quella della prima parte di campionato. Siamo d'accordo con il mister, a fine stagione bisognerà analizzare le cose che hanno funzionato e quelle che hanno funzionato di meno. Però mi è sembrato poco logico parlarne adesso, correndo l'inutile rischio di fermare l'attenzione su un argomento poco significativo in confronto agli obiettivi della squadra. Spero che la pausa porti equilibrio e riflessione.

Queste le parole di Cognigni, al quale Pioli ha risposto con un:

Può dire tutto quello che vuole, ma non credo che le mie parole abbiano potuto destabilizzare lo spogliatoio. Il mio futuro non influenza i ragazzi e la stagione è ancora lunga.

Intanto, la famiglia Della Valle non ha ancora rilasciato le dichiarazioni ufficiali. L'ultimo incontro tra la presidenza e il tecnico risale all'11 marzo, giorno della messa in ricordo di Astori.

Simeone: "La squadra è affezionata a Pioli"

Stretta di mano tra Pioli e Simeone

A Firenze già si fanno i nomi per il dopo Pioli: si parla di Montella, De Zerbi e Donadoni, nelle ultime ore sono usciti fuori pure i profili di D'Aversa, Semplici e Di Francesco. In questo periodo di tensione, Giovanni Simeone ha provato a gettare acqua sul fuoco:

Bisogna rialzarsi, possono succedere ancora tante cose. La squadra è affezionata a Pioli e lui lo sa.

Chissà se le frasi dell'attaccante potranno risolvere una situazione tesa che difficilmente si risolverà prima del 30 aprile, quando scadrà l'opzione di rinnovo di Pioli. L'impressione è che soltanto un'ultima parte di stagione a grandi livelli e il raggiungimento della finale di Coppa Italia potranno scongiurare il divorzio tra allenatore e società.