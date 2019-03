Pe la sfida di calcio femminile fra Atletico Madrid e Barcellona si tratta di un record assoluto a livello mondiale. Per la cronaca, hanno vinto le Blaugrana 0-2.

di Alberto Casella - 18/03/2019 12:21 | aggiornato 18/03/2019 12:25

Per costruire il Wanda Metropolitano, il presidente dell'Atletico Madrid ha fatto decisamente le cose in grande e ora stanno arrivando i primi consistenti risultati a premiare l'impegno suo e di tutto il club madrileno.

Il 1° giugno prossimo, infatti, sarà proprio nella nuova, modernissima struttura dei Colchoneros che si arriveranno a sfidarsi le due squadre che saranno riuscite a conquistarsi l'accesso alla finale della Champions League 2018-19.

E qui l'unico rammarico del presidente Cerezo - ma anche di tifosi, giocatori e tecnico - è che quel giorno al Wanda Metropolitano non ci saranno in campo le maglie a strisce bianche e rosse della squadra di casa, che è stata eliminata a sorpresa - per lo meno dopo l'autoritaria prova dell'andata - negli ottavi di finale a Torino dalla Juventus.

Wanda Metropolitano: oltre 60mila accorsi a un match di calcio femminile

Ma nel frattempo la nuova struttura madrilena ha messo a segno un altro importante colpo mediatico, entrando direttamente nella storia per avere avuto il più alto numero di spettatori per un match di calcio femminile: oltre 60mila, tutti accorsi per assistere ad Atletico Madrid-Barcellona. Anzi ben 60.739, per la precisione, secondo il rapporto del cassiere del club madrileno, un numero che ha letteralmente sbriciolato il precedente record, che era di 51.211 presenti per seguire nel 2018 il match femminile fra le squadre del Tigre e del Monterrey, in Messico.

Al Wanda Metropolitano 0-2 per le ragazze del Barcellona

Per la cronaca, al Wanda Metropolitano hanno vinto le ragazze in blaugrana con il risultato di 0-2, con reti di Asisat Oshoala al 65' e di Toni Duggan a 10 minuti dal termine di un incontro che si è rivelato molto combattuto, a dispetto del risultato secco, ma anche molto interessante da un punto di vista sia tecnico che tattico. Una vittoria fortemente voluta, anche perché fondamentale per tenere la scia delle Colchoneras che mantengono sì la vetta della classifica, ma con un vantaggio ora, a sei turni dal termine, ridotto a soli 3 punti.