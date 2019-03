Jorge Masvidal è disposto a combattere contro chiunque per raggiungere la chance titolata. Dopo la vittoria su Darren Till a UFC London, si aspetta un match importante.

di Giovanni Bongiorno - 18/03/2019 16:08 | aggiornato 18/03/2019 16:36

Jorge Masvidal (33-13) non avrebbe alcun problema ad incrociare i guantini con l'ex campione ad interim dei pesi welter e suo amico Colby Covington (14-1). Purché l'incontro valga la cintura dei pesi welter. A seguito del suo spaventoso knockout ai danni di Darren Till a UFC London, Masvidal è più vicino che mai alla chance titolata, avendo sconfitto il numero tre di categoria.

Masvidal si allena con Covington alla American Top Team e Dana White, presidente UFC, ha già indicato "Chaos" come prossimo sfidante titolato opposto al nuovo campione Kamaru Usman. Un match dall'estremo interesse per fan ed addetti ai lavori, ma i vertici UFC non possono rimanere indifferenti davanti alla prestazione sontuosa di Masvidal.

Darren Till era arrivato a combattere per il titolo contro Tyron Woodley a UFC 228, venendo sconfitto a seguito di una D'arce choke da parte dell'ormai ex campione UFC. Il suo match di rientro avrebbe dovuto essere conciliante per lui, specie davanti alla folla inglese che lo acclamava e lo incitava, ma semplicemente Masvidal è stato più abile del giovane Gorilla inglese.

UFC: Masvidal pronto per il titolo

Masvidal si è espresso ai microfoni di ESPN:

Sopra a qualsiasi altra cosa, sopra all'amicizia, sopra tutto ciò che c'è, ci sono i miei bambini, E combattere per quella cintura significa combattere per il futuro dei miei figli. So che non suona molto carino, ma se mia madre avesse la cintura dovrebbe cederla, perché i miei bambini devono mangiare. Se combatterei contro mia madre, figuratevi contro un mio amico. Non manco di rispetto a Colby. Ha fatto grandi cose per lo sport ed è ancora giovane, farà tanto altro. Ma se mi offrissero la title shot, dannazione, certo che la accetterei.

Il manager di Usman, Ali Abdelaziz ha affermato che dopo la prestazione di Londra è Masvidal a meritare la title shot e non Covington. Masvidal avrebbe accolto positivamente il commento.

Il mio lavoro - ha detto Jorge - parla per me. Credo sia giusto farmi combattere per il titolo.

Usman ha sconfitto Woodley a UFC 235 e gli ha strappato il titolo con una prestazione sontuosa. A seguito del match, Dana White aveva indicato Covington come prossimo sfidante titolato. Covington ha poi commentato ai microfoni di Bloody Elbow:

Non ho molto da dire. Sono concentrato su Marty il noioso (riferendosi a Usman). Sono felice per Jorge, per i coach Mike Brown e Dan Lambert e per l'American Top Team. Ma abbiamo scoperto quanto sia stato pompato Darrel il ciambellone (riferendosi a Darren Till).

La divisione al limite delle 170 libbre si conferma probabilmente la più interessante in UFC.