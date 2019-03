Nel prossimo turno, il Milan sarà impegnato in casa della Sampdoria nell'anticipo di sabato 30 marzo alle 20.30. L'Inter invece giocherà in casa, nel posticipo di domenica 31 marzo alle 20.30 contro la Lazio. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Milan-Inter 2-3:

Milan-Inter è la gara che potrebbe decidere la lotta per il terzo posto. Il derby di Milano della 28ª giornata di Serie A vede le due squadre venire da due momenti molto diversi tra loro. Il Milan di Gattuso è pimpante, reduce dalla vittoria in casa del Chievo e ha da poco messo piede nel terzo posto in classifica con 51 punti. L'Inter, invece, arriva al derby dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Eintracht Francoforte. I nerazzurri, quarti con 50 punti, sono ancora orfani di Icardi: Spalletti è dunque costretto ad affidarsi a Lautaro.

