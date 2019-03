Derby intenso anche per Guida che Rizzoli ormai considera uno dei top della squadra arbitrale. Il fischietto campano dirige bene anche con l'aiuto del Var Calvarese.

di MarcoValerio Bava - 18/03/2019 06:39 | aggiornato 18/03/2019 06:44

L'Inter scaccia i fantasmi post Eintracht e vince il derby della Madonnina numero 170. Partita intensa che i nerazzurri dominano nella prima frazione passando subito in vantaggio con Matias Vecino e sfiorando il raddoppio sempre con il centrocampista di Canelones e poi con Skriniar. La ripresa è spumeggiante De Vrij e Martinez sembrano chiuderla con lo 0-2 prima e l'1-3 poi. Ma Bakayoko -al primo gol in Serie A- e Musacchio tengono apertissima la sfida fino al 96' quando D'Ambrosio sulla linea salva su Cutrone.

L'Inter si gode un successo pesante in ottica Champions e torna al terzo posto scavalcando proprio i cugini in classifica. Il Milan può recriminare soprattutto per l'atteggiamento passivo mostrato nel primo tempo e per qualche disattenzione difensiva di troppo. I tre gol subiti nel derby eguagliano le reti che i rossoneri avevano incassato fin qui in Serie A nel 2019.

Partita intensa, spigolosa, frenetica. Era un derby e valeva tanto per la classifica di Serie A. Guida ha arbitrato bene, mostrando di essere la rivelazione di questa stagione. Rizzoli gli ha dato fiducia consegnandogli un altro big match. Primo tempo d'ordinaria amministrazione per il fischietto campano che estrae due gialli per Brozovic e Rodriguez. Giusti entrambi. Poteva starci un giallo per D'Ambrosio per una trattenuta su Paquetà che stava ripartendo.

Ordinaria ammnistrazione nel primo tempo, la partita si fa più difficile nella seconda frazione

Il derby nella ripresa esplode definitivamente e lo fa anche dal punto di vista arbitrale e della moviola. Al 54' qualche protesta interista per un tocco di mano di Kessie che però prima tocca con la testa e poi vede la sfera scivolare sul braccio che comunque non è staccato dal corpo e non interferisce con la traiettoria della palla. Giusto non fischiare il penalty. Rigore che invece ci sta dodici minuti più tardi.

Politano si destreggia in area, sta per uscire dai sedici metri quando Castillejo compie un intervento maldestro e sgambetta l'ala dell'Inter. Guida scivola e rischia di farsi male al ginocchio, ma vede tutto e quando si rialza assegna il calcio di rigore. È vero che l'ex Sassuolo non fa nulla per evitare il contatto, ma è pur vero che l'esterno milanista non toglie il piede e va a impattare l'avversario. Calvarese dà l'ok dal Var e la scelta -seppur complicata- appare corretta.

In diretta non mi sembrava rigore. Dai primi replay ho avuto pochi dubbi: rigore.



Eppure, rivendendolo + volte, piccoli dubbi sulla gamba di #Politano che sembra cercare il “calcio” verso #Castillejo. Difficile - se non impossibile - un intervento #VAR.#MilanInter #SerieATIM pic.twitter.com/T3bQCkl4I2 — Tomaso Palli (@PalliTomaso) March 17, 2019

Al 72' il Milan segna il 2-3 con Musacchio che ribadisce in rete una respinta di Handanovic. Il Var analizza l'episodio per circa un minuto perché prima della deviazione di D'Ambrosio che indirizza verso il suo portiere, c'è il tocco di Romagnoli verso Piatek (alle spalle di D'Ambrosio) che è in offside. Per Calvarese e l'Avar Vivenzi la posizione del polacco non è attiva e non interferisce con il terzino dell'Inter. Decisione al limite, ma corretta anche rivedendola alla moviola.

Nel finale Guida punisce con il rosso un intervento molto ruvido di Conti su Lautaro Martinez. Il tackle dell'ex Atalanta è duro e con la gamba destra alta, anche se l'argentino viene colpito alla caviglia dall'arto mancino di Conti che è a terra e non a martello. Per questo Calvarese richiama Guida all'on field review e il cartellino da rosso diventa giallo. Anche qui decisione che appare giusta. Confermando una prova più che sufficiente per l'arbitro di Torre Annunziata che si conferma uno dei migliori direttori di questa stagione di Serie A.