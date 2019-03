La sconfitta col Genoa è la prima per i bianconeri i Serie A: sono solo 4 le squadre ancora senza sconfitte nei rispettivi campionati.

di Redazione Fox Sports - 18/03/2019 13:17 | aggiornato 18/03/2019 13:21

L'imbattibilità della Juventus in Serie A è svanita nel lunch match di Marassi contro il Genoa: è stata la squadra di Prandelli a battere per prima i campioni d'Italia in carica alla 28esima giornata di campionato, togliendo la possibilità ai bianconeri di chiudere il torneo con un impressionante 0 nella casella delle sconfitte.

La caduta della Juventus però significa anche che nel calcio europeo rimangono solamente 4 squadre imbattute nei rispettivi campionati maggiori e queste squadre sono il PAOK Salonicco, la Stella Rossa di Belgrado, lo Slovan Bratislava e il Maccabi Tel Aviv.

Il club greco è primo nel suo campionato con 7 punti di vantaggio sull'Olympiacos secondo e in 25 partite ha collezionato l'invidiabile ruolino di marcia di 22 vittorie e 3 pareggi, stesso discorso per lo Slovan in testa al torneo slovacco e a quota 19 successi e 4 pareggi dopo 23 giornate.

Anche la Stella Rossa è sempre più vicina al titolo in Serbia (24 vittorie e 3 pareggi in 27 turni) con 7 punti di vantaggio sul Radnicki Nis mentre in Israele il Maccabi Tel Aviv non ha rivali con ben 15 punti di distacco dall'Haifa secondo grazie alle 21 vittorie e ai 6 pareggi nelle prime 27 giornate.

Sono queste le "imbattibili" del calcio europeo che dopo la sconfitta della Juventus rimangono solo in 4. Una curiosità: mentre i bianconeri perdevano a Genova arrivava contro il Catania anche la prima sconfitta stagionale per la Juve Stabia in Serie C, unica altra squadra italiana a non aver mai perso in stagione.