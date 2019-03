Prime valutazioni in casa giallorossa per decidere a chi affidare la panchina della futura Roma. Sarri costa troppo, si pensa a Gasperini o Giampaolo.

di Andrea Bracco - 18/03/2019 12:44 | aggiornato 18/03/2019 12:49

La brutta sconfitta sul campo della SPAL ha lasciato strascichi polemici in casa Roma. Il 2-1 di Ferrara apre, anzi ingigantisce crepe in un ambiente che - nonostante il recente cambio di rotta a livello di direzione tecnica - ancora non si è ripreso dalle batoste arrivate nel derby e in Champions League. Proprio la sconfitta di Oporto aveva praticamente obbligato la società a esonerare Eusebio Di Francesco, un tecnico al quale però sono da ascrivere tutti i recenti successi di una squadra capace di arrivare fino a una semifinale europea.

Affidarsi a Claudio Ranieri però dovrebbe essere solo una sorta di soluzione improvvisata: comunque andrà questa stagione, in cui la Roma rimane ancora in lotta per il quarto posto, l'ex manager di Leicester e Fulham difficilmente verrà riconfermato in vista della prossima annata, nella quale in casa giallorossa ci sarà bisogno di una rivoluzione totale, un cambiamento che andrà giocoforza a toccare soprattutto la rosa.

Inoltre, il recente addio di Monchi obbliga Pallotta e i suoi collaboratori a cercarsi un nuovo direttore sportivo. Negli ultimi giorni sarebbe trapelata un'indiscrezione molto stuzzicante, una voce secondo la quale la dirigenza avrebbe pensato a Gianluca Petrachi come possibile sostituto dello spagnolo. Da quasi 10 anni al Torino, il leccese potrebbe accettare di mettersi in gioco per una sfida tanto nuova quanto affascinante, ma parallelamente non tramonta l'opzione interna di Frederic Massara, braccio destro storico di Sabatini poi confermato anche al fianco di Monchi.

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria: c'è anche lui nella lista dei possibili sostituti di Claudio Ranieri alla Roma

Roma, via al toto-allenatore: Gasperini e Giampaolo per il dopo Ranieri

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo i nomi dei possibili sostituti di Ranieri. Sir Claudio verrà ringraziato e, perché no, tenuto presente per un ruolo futuro in società, ma nel frattempo la panchina verrà affidata a uno dei tecnici migliori degli ultimi anni. Che sia uno o che sia l'altro, infatti, è indubbio che la direzione intrapresa dai giallorossi sia quella di voler dare una nuova identità di gioco alla squadra.

Partiamo da Gasperini: il tecnico dell'Atalanta al momento è vincolato al club orobico con un contratto che scadrà nel 2021, quindi la prima cosa da fare sarà quella di convincere i bergamaschi a liberarlo. Il lavoro fatto a Bergamo dal "Gasp" è sotto gli occhi di tutti: durante la prima stagione, dopo una partenza a rilento, la squadra ha cominciato a ingranare finendo addirittura al quarto posto in classifica, qualificando la Dea all'Europa League per due anni di fila. Il capolavoro però è stato compiuto di recente con l'ottima cavalcata in Coppa Italia, competizione nella quale i nerazzurri si giocheranno a breve l'accesso alla finalissima di Roma.

Gasperini viene ritenuto una prima scelta rispetto a Giampaolo, considerato meno affidabile dal punto di vista mentale rispetto al tecnico di Grugliasco. L'attuale allenatore della Sampdoria però sta vivendo la sua parte di carriera migliore di sempre: sotto la sua gestione i blucerchiati hanno ritrovato un impianto di gioco ben definito e propongono un calcio esteticamente godibile. Inoltre, particolare non da poco, Giampaolo negli ultimi anni ha valorizzato una grossa mole di giovani talenti, una caratteristica della quale la Roma dovrà tenere conto visto che rispecchia in pieno la politica societaria portata avanti dall'avvento degli americani in poi.

Difficile, se non impossibile, sarà invece arrivare a Maurizio Sarri: il manager del Chelsea ha un ingaggio economicamente non sostenibile dalla società e, nonostante un incontro esplorativo avvenuto nelle scorse settimane, molto probabilmente non lascerà Londra. In ogni caso ogni decisione riguardante la nuova conduzione tecnica andrà condivisa all'unanimità da tutte le componenti della dirigenza. In tal senso sarà curioso vedere che ruolo avrà in tutto questo Franco Baldini, ufficialmente consigliere esterno ma anche personaggio determinante in ogni decisione presa da Pallotta. Anche da lui dipenderà la scelta per il nuovo allenatore di una Roma che, la prossima estate, cambierà completamente look.