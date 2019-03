Lo spagnolo arriva in SBK e toglie lo scettro al Re Jonathan, diventando il nemico diretto del numero 1 in gara e nelle dichiarazioni alla stampa.

di Mirko Colombi - 18/03/2019 19:46 | aggiornato 18/03/2019 19:51

Prima di lui il dominio, le vittorie, la gloria. Dopo di lui, solo secondi posti e bocconi più che amari da digerire. Jonathan Rea ha iniziato il campionato SBK 2019 incontrando pane per i suoi denti. Il Cannibale, abituato a mangiare tutto, dopo un promettente antipasto invernale, ora si accontenta degli avanzi. Perché Alvaro Bautista con sei vittorie in sei partenze, è il nuovo numero 1 delle derivate di serie. Lo abbiamo già detto, ora lo ribadiamo: la Ducati V4 R spiazza la Ninja ufficiale e Johnny non è contento.

Fino a Losail dello scorso anno, il nordirlandese gestiva moto, avversari, tensione e parole come meglio credeva. Ora non più. Dalla MotoGP è arrivato un avversario tosto, che non teme il confronto diretto. Rea sostiene che "Bau Bau" disponga di una moto totalmente superiore ed avvantaggiata, Alvaro risponde contrariamente ed accusa il pilota Kawasaki di guida pericolosa e scorretta. A Buriram i due si sono toccati in gara, poi si sono scontrati a suon di parole e dichiarazioni da duello rusticano.

Ai tifosi SBK piace così. Gli appassionati vogliono manovre a limite, sportellate, bisticci e situazioni da far west. L'audience del campionato sta salendo, merito anche del dualismo Rea-Bautista, con il ducatista, per ora, con un conto a proprio favore di sei affermazioni. Il resto del plotone non tiene il passo di Johnny ed Alvaro ed ognuno si schiera dove meglio crede. Chi dice che la Ducati abbia vantaggi da MotoGP, chi pensa che sia, invece, Bautista a fare la differenza. L'indice è puntato contro la Panigale V4 R, che sta ammazzando la competizione. Vero. Quella numero 19, però. Le altre, faticano. Rea questo lo sa e non lo ammette totalmente.

Getty Images Rea e Bautista, rivali in SBK sulla moto ed a parole

SBK 2019, Rea secondo con distacchi abissali è il primo degli sconfitti

Giungere secondo al traguardo non piace al quattro volte campione. Lo aveva palesato in quelle (poche) occasioni vissute in Kawasaki, ora il Re ne soffre ancor di più. Al di là del gradino di mezzo del podio, quello che Johnny non riesce ad accettare è l'impossibilità di mantenere il passo della Ducati. Rea si vede battuto ancora prima di partire e sostiene che la V4 R abbia 20 cavalli in più di motore, oltre ad un allungo finale più favorevole.

Situazione davvero dura per me, Ducati gode di un vantaggio troppo grande. Io guido al limite in curva, ma perdo tutto in rettilineo. A Buriram io ed Alvaro ci siamo toccati, è stato un normale contatto di gara. Comunque sia andata, lui può fuggire tranquillo: raramente ho vinto con certi abissali distacchi in quattro anni con Kawasaki.

Alvaro "Bau Bau" Bautista, il pilota che abbaia e...morde

Lo spagnolo è gasato e chi non lo sarebbe al posto suo?! Arrivare dalla Motomondiale e sbarcare in SBK con un dominio così evidente non se lo aspettava nessuno, lui compreso. Abbiamo già detto come il 19 guidi la Panigale R come se fosse una MotoGP, abbiamo rimarcato le difficoltà dei compagni di marca Ducati, ora leggiamo le parole di Alvaro. Spietato, determinato, esperto. Rabbioso. Bautista ha sei vittorie in sei gare, an plein; punta l'osso, lo aggredisce, lo divora. Adesso è l'ex iridato 125 il cannibale delle derivate ed eventuali interventi al regolamento tecnico non lo spaventano.

Per vincere, Rea dovrà andare oltre al suo limite. A Buriram ha cercato il contatto, fortunatamente non sono caduto. Johnny dice che la mia Ducati sia avvantaggiata? Bè, un eventuale taglio ai giri motore non mi preoccupa, io darò il massimo in ogni weekend di gare. Alla fine faremo i conti, per ora è stato evidente il nostro dominio in ogni pista.

In tutto questo, dice la sua anche Marco Melandri. Il ravennate sta correndo bene con la Yamaha del team GRT, suo un podio in Australia, anche se in Thailandia ha faticato non poco. La R1 non gode della stessa potenza espressa dalla Ducati, un modello da corsa e poi omologato per la strada. Marco, al momento, non vede chi possa battere il binomio Bautista-V4 R.