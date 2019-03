Nella domenica di campionato di questa giornata ci saranno due big match: alle 15 la Roma ospita il Napoli, alle 20.30 a San Siro c'è la sfida tra Inter e Lazio.

di Marco Ercole - 18/03/2019 22:52 | aggiornato 18/03/2019 22:57

La Serie A tornerà solamente tra due settimane per via della sosta per le nazionali, ma varrà la pena aspettare perché il prossimo turno sarà pieno di fuochi d'artificio. La 29esima giornata di campionato propone infatti molti incontri che potranno rivelarsi dei crocevia importanti per quello che riguarda la classifica.

La giornata di Serie A si svilupperà nel format diviso in tre giorni, da venerdì 29 a domenica 31 marzo. Nel primo anticipo si affronteranno Chievo e Cagliari (ore 20.30 di venerdì al Bentegodi), poi si scivola alla giornata di sabato.

Si comincia con la sfida tra l'Udinese e il Genoa alle 15, poi con quella delle 18 tra la Juventus e l'Empoli, più, dulcis in fundo, il match con sfumature europee tra la Sampdoria e il Milan in quel di Marassi. Il vero piatto forte della 29esima giornata di Serie A è però fissato nel programma di domenica, con un doppio incrocio che potrebbe delineare gran parte delle chance di qualificazione alla prossima Champions League.

Prossimo turno Serie A: la 29esima in TV su Sky e DAZN

Si parte con il lunch match delle 12.30 tra Parma e Atalanta, mentre alle 15 si assisterà al big match allo stadio Olimpico tra la Roma e il Napoli. Allo stesso orario sono in programma pure i match tra Fiorentina e Torino, così come la sfida salvezza tra Frosinone e Spal.

Alle 18 toccherà al derby dell'Emilia Romagna tra Bologna e Sassuolo, mentre alle 20.30 si chiude in bellezza con la super sfida di San Siro tra l'Inter e la Lazio.

Ricordiamo ancora in questa circostanza che le partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming attraverso i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per tutti coloro che non fossero ancora abbonati, c’è sempre la possibilità di provare eventualmente i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: il primo mese è gratuito, a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 28esima giornata: