I Blues vengono sconfitti dall'Everton e scivolano al sesto posto. Il tecnico: "Gonzalo è stato male ma deve migliorare anche mentalmente. Può fare di più".

di Redazione Fox Sports - 18/03/2019 08:32 | aggiornato 18/03/2019 08:37

Nonostante l'agevole qualificazione ai quarti di finale di Europa League, con il sorteggio che dà al Chelsea la concreta possibilità di arrivare fino alla finale di Baku, non sono comunque giorni facili per Maurizio Sarri.

I Blues sono stati sconfitti dall'Everton per 2-0 e sono scivolati al sesto posto della classifica di Premier League, mettendo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions. Nelle interviste post partita l'allenatore del Chelsea ha parlato soprattutto di Gonzalo Higuain che nella sfida di Liverpool ha sprecato un'occasione importante.

Ha avuto una chance importante ma può fare di più. In settimana ha avuto la febbre quindi è normale non fosse al 100%, in ogni caso deve migliorare la sua condizione fisica e mentale.

Parole che suonano come un avvertimento per il Pipita, voluto fortemente al Chelsea da Sarri ma che non sta ancora facendo la differenza. Con il blocco del calciomercato per i Blues, questi mesi saranno decisivi per capire se l'argentino rimarrà a Londra e certamente l'ex milanista dovrà cambiare registro se non vuole rientrare alla Juventus a fine anno.