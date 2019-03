Il giocatore tedesco non ha mai nascosto le sue simpatie per il leader turco, ma ora la sua scelta ha provocato persino la reazione della cancelleria di Berlino.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 18/03/2019 16:49 | aggiornato 18/03/2019 16:52

Che Mesut Özil fosse in qualche modo in rotta con la Germania, dove pure è nato, a Gelsenkirchen, la città dello Schalke 04, non è un mistero. Le sue origini turche - la comunità turco-tedesca è la più numerosa d'Europa - sembrano infatti aver preso il sopravvento.

O almeno è di questo che viene accusato da più parti, soprattutto da quasi un anno a questa parte. L'anno scorso, infatti, il centrocampista dell'Arsenal era comparso in una fotografia accanto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al quale aveva regalato la sua maglia dei Gunners.

Politico controverso, il leader della Turchia non ha molti amici in Occidente, così quella foto aveva destato grande scalpore in Germania e al giocatore era stata rimproverata una scarsa lealtà nei confronti della Germania a poche settimane dal Mondiale. Al termine della rassegna russa, poi, Özil aveva annunciato il proprio addio alla Mannschaft, dopo 92 presenze e 23 gol, senza risparmiare accuse di razzismo ai vertici della Federazione tedesca.

Özil, il suo rapporto con Erdogan sta destando molto clamore in Germania

Özil: Erdogan testimone di nozze, polemica in Germania

Ma, stando agli ultimi sviluppi rivelati da Bild Zeitung, non sarebbe finita lì, perché di recente Özil avrebbe nuovamente incontrato Erdogan in un'area privata dell'aeroporto di Istanbul, insieme alla fidanzata, la modella Amine Gulse. I due, che stanno preparando le nozze per la prossima estate, avrebbero invitato il presidente turco al loro matrimonio e gli avrebbero addirittura chiesto di fare loro da testimone.

Ozil & his Turkish actress & model fiancée Amine Gulse meet w/ Turkish President Erdogan in Istanbul to give him an invitation to their wedding. When Ozil met with Erdogan in 2018, German media, some of the public hit out at him (photo via @anadoluajansi) https://t.co/gTeZnbshG9 pic.twitter.com/7JNiYu1UiV — Raziye Akkoç (@RazAkkoc) March 16, 2019

Il fatto, con tanto di pubblicazione sui social della foto di Mesut e Amine che consegnano di persona l'invito al leader turco, ha fatto scattare immediata la polemica in Germania, con tanto di intervento della segreteria di Angela Merkel che, per bocca di Helge Reinhold Braun, ha dichiarato:

Il fatto che Özil continui con questo atteggiamento ha sconcertato molti tifosi, me compreso. Anche perché lui è anche un modello soprattutto per i giovani turchi che vivono in Germania.

"He has contributed a lot for this country. It has always been: if we win, we win together. But when we lose, we lose because of Ozil? He is now getting whistled at and made a scapegoat."

Mesut Ozil should quit German team, says Arsenal midfielder's fatherhttps://t.co/jZUlH50WpY — Raziye Akkoç (@RazAkkoc) July 8, 2018

Non è ancora dato sapere se l'invito sia stato accettato o meno, ma nel frattempo persino uno dei leader dei Verdi tedeschi, Cem Ozdemir, di evidenti origini turche, lo ha bollato come inappropriato. La Turchia è da sempre un partner cruciale per la Germania - sono oltre 7mila le aziende tedesche che hanno interessi al di là del Bosforo - ma in questo caso il problema è Erdogan, accusato di essere poco attento al rispetto dei diritti umani, al punto che Manfred Weber, leader dei cristiano-sociali bavaresi e candidato alla guida dell'Unione Europea, ha fra i punti del proprio programma elettorale lo stop alle trattative per l’ingresso di Ankara nela stessa UE.