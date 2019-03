Napoli-Udinese, paura Ospina: crolla in campo dopo un colpo in testa

Quando ci sono partite al San Paolo bisogna prima consultarsi con noi per capire quale ospedale sia attrezzato adeguatamente per i casi di emergenza. Si tratta di un errore grave, sarà avviata sicuramente un'inchiesta interna.

Appena i dipendenti dell'ASL se ne sono accorti, lo hanno subito portato al Cardarelli dove il colombiano è stato raggiunto dalla moglie, visitato e sottoposto a una TAC risultata negativa. Attualmente Ospina si trova ancora in osservazione ma il responsabile del 118 di Napoli , Giuseppe Galano, ha lanciato un'accusa molto pesante per l'operato dei medici annunciando anche l'apertura di un'inchiesta.

Sembra infatti che Ospina sia stato portato all'Ospedale San Paolo che però è una struttura non adatta a trattare casi come quelli del portiere del Napoli, in quanto non provvista di un'adeguata strumentazione nel reparto di neurochirurgia.

Lo staff medico del Napoli ha subito portato l'ex giocatore dell'Arsenal fuori dal San Paolo e in ospedale ma a quanto pare il suo ricovero è diventato un caso, come riportato dai giornalisti del Mattino.

La grande paura per Ospina sembra essere fortunatamente passata: il portiere colombiano ieri è stato soccorso d'urgenza dopo il mancamento avuto in campo durante il primo tempo di Napoli-Udinese , dovuto a uno scontro con Pussetto.

