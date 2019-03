Chelsea-Barcellona, sbirciato il taccuino del 2006: lo Special One avvertì i suoi delle simulazioni di Ronaldinho, degli errori di Puyol e del dribbling del giovane Messi.

di Carlo Roscito - 18/03/2019 07:57

Gli hanno sbirciato il compito in classe. In panchina, sarebbe meglio dire: José Mourinho è stato “pizzicato” dal Daily Mirron con tredici anni di ritardo. Il tabloid britannico, che cita come fonte una fuga di notizie trapelata sui social network (non proprio la più attendibile, insomma), svela alcune pagine del famoso taccuino dello Special One. Esatto, proprio quello su cui il tecnico annota tutte le informazioni sugli avversari e i consigli da dare ai propri calciatori (soprattutto nel primo tempo per poi dare le giuste spiegazioni durante l’intervallo).

I contenuti rivelati riguardano la partita di Champions League del 2006 tra il Chelsea del portoghese e il Barcellona di Frank Rijkaard, che poi trionferà nell’edizione 2005-2006 (in finale contro l’Arsenal). Erano gli ottavi di finale, i blaugrana passarono il turno vincendo in rimonta a Londra (1-2, gol di Eto’o, autoreti di Thiago Motta e Terry).

L’indiscrezione, seppur di datata, ha destato comunque molta curiosità. Anzi, i commenti di Mourinho - riletti dopo così tanto tempo - fanno sorridere soprattutto quando sono riferiti a giocatori del Barca che poi faranno la storia del calcio. Il riferimento è a Lionel Messi, 19enne titolare ma non ancora stella indiscussa della sua squadra.

Mourinho, svelati i suoi appunti: "Ronaldinho simula, occhio a Messi!"

L'osservato speciale, in quella partita, non era ancora la Pulce, bensì Ronaldinho. Nei suoi confronti Mourinho non compilò proprio una lunga lista di complimenti. Il brasiliano, fenomenale con il pallone tra i piedi, non si interessava troppo della fase di non-possesso. Ecco qualche passaggio degli appunti:

Per Ronaldinho poche transizioni difensive e pessimo lavoro in difesa. Uno che simula in continuazione e cade facilmente. Imbroglia costantemente e cade nei contrasti.

In parte, un atteggiamento simile a quello di Messi. Mourinho, nonostante la giovane età dell'attuale numero 10 del Barcellona, aveva avvertito i suoi uomini della pericolosità dei suoi dribbling. In futuro, non saranno in tanti quelli che riusciranno a fermarlo:

Un ragazzo con qualità e velocità, che usa principalmente il piede sinistro. Stesso comportamento di Dinho. Si muove in diagonale oppure tra le linee, porta la palla avanti e guida la squadra. Meraviglioso nell'uno contro uno...

Infine le descrizioni di Puyol e Iniesta. Quel Barcellona era pieno zeppo di campioni. Mourinho aveva comunque individuato nel difensore spagnolo il punto debole del Barcellona. Bravo nell'anticipo, meno disciplinato tatticamente.