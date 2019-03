Lo spoiler Ducati, secondo alcuni ingegneri della Formula 1, servirebbe a generare carico aerodinamico. Ma la Casa di Borgo Panigale sarebbe scaltra.

di Luigi Ciamburro - 18/03/2019 19:42

Sarà una settimana senza week-end di gara in MotoGP, ma saranno giorni decisivi per sciogliere finalmente la querelle nata intorno al deflettore montato sulla sospensione posteriore della Ducati. Il 22 marzo la Corte di Appello della FIM si riunirà a Ginevra per pronunciarsi sull'appello presentato da Aprilia, Honda, KTM e Suzuki al termine del GP di Losail. Le parti coinvolte potranno presentare ulteriore documentazione tecnica e non è detto che una sentenza definitiva arrivi nella giornata stessa. Ma prima del GP di Argentina si avranno le idee chiare e il team di Borgo Panigale saprà se potrà continuare a montare lo spoiler al posteriore della Desmosedici GP19.

Nel week-end di gara l'Appeal Stewart, costituito da Stuart Higgs e Cesario Samarita, hanno demandato la decisione alla Corte d'Appello, per insufficienza di elementi atti a poter prendere una decisione corretta. La sentenza non sarà facile né senza strascichi, perché in ballo c'è il futuro aerodinamico del team emiliano e degli altri costruttori, la vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, un regolamento costellato di lacune, una richiesta respinta di Aprilia a poter adottare un'appendice più o meno simile. Danny Aldridge, direttore tecnico MotoGP, si è visto un po' usurpato del suo ruolo decisionale, ma è pur vero che mancava di strumenti (e forse competenze) tecnici adeguati per confermare o respingere la tesi dei quattro costruttori protestatari.

Secondo il regolamento in vigore non viene considerato nessun particolare controllo sugli attacchi al forcellone. Le norme aerodinamiche parlano solo di appendici sulla carena, ma è pur vero che gli unici scopi consentiti di qualsiasi attacco al forcellone sono il raffreddamento, la protezione dall’acqua e dai detriti. Adesso saranno i rappresentati designati dei cinque costruttori a fornire prove di una possibile funzione aerodinamica o meno. A patto che sia possibile presentare eventuali prove senza dover ricorrere ad una galleria del vento. In tal caso la Corte di Ginevra dovrà prolungare i tempi di attesa per la sua decisione.

MotoGP, una patata bollente nelle mani della FIM

Nel frattempo gli esperti di motorsport si sono interrogati sul discorso spoiler che da oltre una settimana tiene sotto scacco il mondo della MotoGP. Qualche risposta è arrivata dagli ingegneri di Formula 1, dove l'aerodinamica ha un ruolo fondamentale sulle monoposto. Ali Rowland-Rouse, ingegnere della scuderia Alfa Romeo Racing, non ha dubbi sul funzionamento del dispositivo. Il colpo di genio Ducati risiederebbe, secondo l'ingegnere Alfa Romeo, nel fatto che il dispositivo non è montato sulla carenatura, bensì su una parte non sospesa del prototipo, quindi senza la necessità di dover compensare l'assetto della sospensione.

Si tratta di un dispositivo a tre elementi, a corto raggio, che elargisce un discreto carico aerodinamico quando la moto è in posizione verticale. Aiuta a ridurre lo slittamento creando più carico sulla gomma posteriore - ha spiegato a Motorsportmagazine.com -. Il carico aerodinamico creato aumenta con il quadrato della velocità, quindi se raddoppi la velocità ottieni quattro volte il carico aerodinamico. Anche se più carico crea temperature più elevate sul pneumatico, evita qualsiasi picco di temperatura causato dallo slittamento, che è la cosa peggiore per il degrado degli pneumatici".

Toni Cuquerella è un ingegnere catalano, ha lavorato per vari team tra di Formula 1, tra cui BMW, Ferrari e attualmente lavora in Formula E con Mahindra. Secondo il tecnico spagnolo non ci sono dubbi che Ducati sia stata molto abile a sfruttare un vuoto del regolamento essendo molto più avanti degli altri competitor nel settore dell'aerodinamica.