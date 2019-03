L'ex ds dei giallorossi parla di incomprensioni totali con la società: "Ho commesso degli errori, non conoscevo la situazione del club quando arrivai”.

di Redazione Fox Sports - 18/03/2019 14:58 | aggiornato 18/03/2019 15:21

È ripartito da Siviglia, l'ex ds della Roma, Monchi. La sua avventura in giallorosso si è conclusa prematuramente, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di direttore sportivo subito dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, salutando tutto l'ambiente con una lettera.

Ora che è tornato a casa, per lavorare di nuovo con il club che lo ha fatto diventare uno dei dirigenti più ambiti in Europa, Monchi è tornato a spiegare i motivi che l'hanno spinto ad andare via dalla Serie A e dalla Roma in particolare. Ecco le sue parole nel corso della conferenza stampa di presentazione: