Il Ministro degli Interni su Twitter dopo il derby perso contro l'Inter: "Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, è giusto che tu perda"

0 condivisioni

di Luca Guerra - 18/03/2019 10:02 | aggiornato 18/03/2019 10:06

Matteo Salvini contro Rino Gattuso, nuovo capitolo. Al termine del derby perso dal Milan contro l'Inter per 3-2, il Ministro degli Interni e vicepresidente del Consiglio non ha perso occasione per lanciare una nuova frecciata nei confronti dell'allenatore rossonero. Questa volta sul tavolo c'è lo scarso agonismo visto sul campo da parte di alcuni calciatori del Milan.

Il leader della Lega ha criticato Gattuso in particolare per l'atteggiamento esibito sul campo del Milan, che a causa della sconfitta nel derby ha perso il terzo posto e interrotto un filotto positivo fatto di 10 risultato utili consecutivi e di cinque vittorie di fila.

Salvini ha scelto Twitter e Instagram per lanciare dei messaggi all'allenatore del Milan. Oltre alla scarsa cattiveria vista in alcuni calciatori rossoneri, il Ministro degli Interni ne ha avute anche per Franck Kessié, protagonista di una prestazione insufficiente e della lite con il compagno di squadra Lucas Biglia una volta in panchina:

Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, se metti in campo “giocatori” che hanno la voglia, la grinta e la forma fisica di un bradipo, è giusto che tu perda. Ma Kessie deve giocare per forza? Forza Milan sempre.

Milan, Gattuso nel mirino del Ministro degli Interni Matteo Salvini dopo il derby

Milan, ancora Salvini contro Gattuso: terza frecciatina negli ultimi quattro mesi

Non è certo la prima volta nel corso di questa stagione che l'allenatore del Milan entra tra i temi toccati sui social dal vicepremier. La polemica più severa tra Salvini e Gattuso risale allo scorso 25 novembre, dopo Lazio-Milan 1-1. In quella occasione i rossoneri incassarono il pareggio del biancoceleste Correa negli ultimi secondi di partita e Salvini se la prese con le scelte tecniche dell'allenatore. "Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio" le sue parole. Alle quali Ringhio aveva replicato indispettito:

Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male.

Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, se metti in campo “giocatori” che hanno la voglia, la grinta e la forma fisica di un bradipo, é giusto che tu perda.

Forza #Milan sempre. #Derby #MilanInter pic.twitter.com/iUYGLYcUZ4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 17, 2019

Altra trasferta a Roma, altra polemica. La diatriba Salvini-Gattuso era stata aggiornata il 3 febbraio, dopo un altro pareggio per 1-1 all'Olimpico, allora contro i giallorossi all'epoca allenati da Eusebio Di Francesco. Al vantaggio di Piatek aveva risposto Zaniolo, e solo le parate di Donnarumma e un palo colpito dalla Roma avevano consentito al Milan di uscire dall'Olimpico con un punto prezioso. "Per me questi sono due punti persi - aveva detto Salvini al fischio finale - però quando giochiamo all'Olimpico poi Gattuso si offende e quindi non dico niente. Non fatemi commentare. Faccio il ministro, non l'allenatore". Considerazioni riportate a Gattuso in conferenza stampa. La risposta?