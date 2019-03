Secondo alcuni media Super Mario aveva pensato di omaggiare Rashford in caso di vittoria o gol, ipotesi smentita dallo stesso attaccante del Marsiglia sui social.

di Simone Cola - 18/03/2019 18:54

La Ligue 1 ormai da tempo ha un unico, incontrastato, dominatore: è il PSG, che nel caso qualcuno lo avesse scordato ha ribadito questo concetto nell'attesissimo - e accesissimo - Le Classique, il "derby di Francia" che lo ha visto affrontare e stendere 3-1 l'Olympique Marsiglia grazie al gol di Mbappé e alla doppietta di Angel Di Maria che ha reso inutile il momentaneo pareggio ospite firmato da Germain.

Non si è trattato di una sorpresa: è dal lontano 2011 che il PSG non cade nel Le Classique, segnale di una superiorità negli anni diventata sempre più marcata ed evidenziata anche dalla classifica che vede i parigini primi con ben 30 punti di vantaggio sui marsigliesi quarti. Eppure alla vigilia della gara l'Olympique Marsiglia credeva di poter fare il colpaccio, tanto che alcuni media hanno sostenuto che Mario Balotelli, da gennaio attaccante del club guidato da Rudi Garcia, avesse addirittura preparato un'apposita celebrazione per l'occasione.

Dopo essersi distinto nei suoi primi mesi all'OM per esultanze decisamente particolari - il finto passo azzoppato ispirato da un calciatore africano, il video-selfie con i compagni - pare che Balotelli stavolta avesse pensato a una t-shirt da indossare sotto la maglia ufficiale e da mostrare in caso di gol o di vittoria: questa avrebbe avuto stampato il volto di Marcus Rashford, l'attaccante del Manchester United che prima con un gran tiro da fuori non trattenuto da Buffon e poi realizzando in pieno recupero un calcio di rigore è costato al PSG l'eliminazione negli ottavi di finale di Champions League.

Ligue 1, Balotelli voleva omaggiare Rashford? "È una bugia"

Che la più importante coppa europea sia un'ossessione per il PSG, che non si accontenta certo di dominare la Ligue 1, è cosa nota: ecco così che Balotelli avrebbe colpito al cuore un club ancora ferito, occasione che però non si è verificata in quanto i parigini hanno vinto facilmente e Super Mario è rimasto all'asciutto, negando poi con un post temporaneo su Instagram (le cosiddette "stories") di avere anche solo pensato alla cosa, definita una bugia e - per usare un eufemismo - una sciocchezza.

Sostituito dopo poco più di un'ora di gioco in seguito all'espulsione del portiere Mandanda - tocco di mano fuori area su Di Maria lanciato in rete - l'attaccante, ignorato dal ct dell'Italia Roberto Mancini nelle ultime convocazioni nonostante i 5 gol in 8 gare in Ligue 1 da fine gennaio, non ha disputato la sua migliore prova da quando veste la maglia dell'OM, distinguendosi in campo più che per le giocate per la reazione piccata ai fischi del Parco dei Principi al suo indirizzo.

In questa occasione Balotelli avrebbe indicato la stella sulla divisa che rappresenta la Coppa dei Campioni vinta dall'Olympique Marsiglia nel 1993, ricordando ai tifosi avversari che nonostante il PSG sia adesso la forza dominante nella Ligue 1 e nel calcio francese esiste ancora una fondamentale differenza a livello di bacheca tra i club protagonisti del Le Classique, una Champions League che anche per quest'anno è destinata a restare una fantasia per i parigini.