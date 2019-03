Il difensore della Lazio si è presentato in ritiro per comunicare la sua decisione: "Dopo una lunga riflessione ho deciso di competere per la casacca della Seleção".

Luiz Felipe non vestirà la maglia dell'Italia Under 21. Dopo i contatti tra l'entourage del difensore della Lazio e della Nazionale, che avevano portato all'inserimento del nome del calciatore nato a Colina nello stato di San Paolo ma con nonni italiani, nell'elenco dei convocati del commissario tecnico Gigi Di Biagio, è stato lo stesso Luiz Felipe a comunicare il suo dietrofront.

Una scelta di cuore, quella del calciatore classe 1997 che in stagione ha totalizzato 17 presenze e una rete con la maglia della Lazio, club che l'aveva acquistato dall'Ituano per 750mila euro nell'estate 2016. Luiz Felipe ha spiegato le ragioni della sua scelta nella sede del ritiro degli Azzurrini a Roma e Di Biagio ne ha preso atto, cancellando il suo nome dall'elenco dei convocati.

A ricostruire la vicenda e la decisione presa dal difensore della Lazio è stata la Figc, che ha emesso un comunicato ufficiale nel quale spiegava le ragioni del ritorno nel proprio club da parte di Luiz Felipe:

Il calciatore della Lazio Luiz Felipe, convocato in Nazionale Under 21, ha raggiunto questa sera la sede del ritiro degli Azzurrini a Roma ed ha manifestato uno stato d’animo, legato alla doppia nazionalità italiana e brasiliana, che non gli avrebbe consentito di partecipare con serenità alle prossime due gare amichevoli con Austria e Croazia.

Lazio, Luiz Felipe abbracciato dai compagni dopo un gol

Luiz Felipe, niente Italia Under 21: "Grazie a Di Biagio, è stato paziente e sensibile"

In passato, Luiz Felipe aveva già indossato in due occasioni la maglia del Brasile Under 20, ma questo non gli aveva impedito in un primo momento di rifiutare la chiamata dell'Under 21 azzurra, arrivata dopo settimane di intensi contatti tra il calciatore, il suo entourage e la Federazione. Quella del difensore della Lazio non è stata una scelta semplice, come spiegato dal diretto interessato su Instagram:

Ringrazio la Federazione Italiana Giuoco Calcio per le attenzioni che mi ha riservato nell’ultimo periodo, ma dopo una lunga riflessione necessaria per una scelta così delicata, pur essendo lusingato di poter indossare la prestigiosa maglia della Nazionale Italiana, ho deciso di competere per la casacca della Seleção.

Nella scelta di Luiz Felipe ha prevalso così l'affetto per il Paese natale, e non per quello nel quale sta di fatto maturando la sua esperienza calcistica nel mondo dei "grandi", come le 55 presenze raccolte in meno di tre stagioni tra Salernitana e Lazio dimostrano. Nelle considerazioni del difensore c'è spazio anche per delle parole di stima rivolte al ct che l'aveva fortemente voluto nella sua Under 21: