Solo il tempo dirà se si è trattato dell'ennesimo episodio di un balletto infinito, ma una cosa pare certa: Icardi un giorno o l'altro dovrà trovarsi un posto dove stare aspettando il futuro, ma i tifosi che lo attendevano come l'uomo della provvidenza, adesso sanno che c'è chi è in grado di fare il suo lavoro . E forse anche di più.

Non capisco qual è il problema, non ci sono problemi con nessuno degli altri giocatori. Ho sentito le interviste di ognuno di loro e nessuno ha detto niente. Mauro si è sempre allenato con questo problema e ha messo la squadra davanti alle sue condizioni.

Il colloquio sarà con Mauro. Ovvio che può esserci un incontro con Mauro senza Wanda, se deve parlare l’allenatore che ci sto a fare io? Io ho parlato con Marotta, non c’è nessun problema e siamo già quasi alla pace. Intanto Mauro sta recuperando, non si è fermato un attimo per recuperare dal ginocchio.

Naturalmente, poi, il discorso va a battere proprio lì, dove il dente duole. Il primo accenno arriva da Ciro Ferrara che paragona la gestione del caso Biglia-Kessie da parte del Milan a quella dell'Inter sul caso Icardi. Qui Wanda sbotta "Ooh, basta con Icardi, basta!", trovando forse finalmente un punto d'incontro con i tifosi nerazzurri . Toni più morbidi, invece, a proposito di un possibile incontro risolutivo che sarebbe in programma per venerdì:

Ero sicura che la squadra avrebbe vinto il derby. L’avevo scommesso con alcuni amici. Un derby va sempre al di là di una crisi o non crisi. Una partita del genere me l’aspettavo e speravo in questo risultato.

Per l'ennesima volta. Un po' come sta facendo da tempo Wanda Nara , la moglie e agente dell'attaccante argentino che un giorno usa il bastone, l'altro la carota, e poco importa se il copyright è di Marotta.

Già, Icardi. Dopo la scialba (eufemismo) prestazione contro l'Eintracht Francoforte di tre giorni prima, sembrava che la squadra di Spalletti non potesse più prescindere dal suo bomber ed ex capitano, ma il destino - e la squadra, s'intende - si è divertito a mischiare le carte.

