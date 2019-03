Elogi e frecciate nelle parole dell'allenatore dopo il 3-2 al Milan: "Lautaro eccezionale, sa prendersi le responsabilità". Sms per Icardi: "Complimenti a chi è dentro lo spogliatoio".

di Luca Guerra - 18/03/2019 07:07 | aggiornato 18/03/2019 07:12

Tre punti, tre reti e terzo posto. C'è il numero 3 al centro del derby vinto dall'Inter contro il Milan. Partita intensa, con tanto agonismo e in bilico fino all'ultima curva. A far pendere la bilancia verso la sponda nerazzurra sono state le reti di Vecino, de Vrij e Lautaro Martinez. Dopo il successo firmato all'andata da Mauro Icardi, il grande assente nella notte di San Siro, ecco il bis che rende anche più solida la panchina di Luciano Spalletti.

Dopo la vittoria sui cugini del Milan, l'allenatore dell'Inter si è presentato davanti a microfoni e telecamere con toni entusiasti e decisi al tempo stesso. Ai microfoni di Sky Sport, Spalletti si è concentrato in particolare sull'attacco: oltre alle lodi per Matteo Politano, una spina nel fianco del Milan sulla fascia, è arrivato anche un deciso messaggio nei confronti di Icardi.

Spalletti ha lodato la prova di Lautaro Martinez: il Toro, sostituto dell'ormai ex capitano dell'Inter, ha segnato il 3-1 su calcio di rigore e si è reso protagonista di una prova da leader offensivo. A margine della sua analisi sul numero 10 argentino, applausi anche per gli altri componenti del tridente d'attacco:

Lautaro Martinez è bravo a venire incontro e ad andare in profondità, è bravo a giocare la palla e anche in zona gol. Poi ha personalità, sa prendersi le responsabilità. Eccezionale, abbiamo trovato l'attaccante forte che può rimetterci a posto certe cose. Serve dire 'bravo' a Lautaro per il rigore, a Politano per i tagli, a Perisic per i rientri.

Spalletti: "Complimenti a chi è nello spogliatoio, così si va oltre le difficoltà"

Al termine di un derby ricco di emozioni e colpi di scena, Luciano Spalletti è apparso soddisfatto e nelle sue parole c'è stato spazio anche per un messaggio cifrato nei confronti di Icardi:

Bisogna fare i complimenti alla squadra e a chi sta nello spogliatoio. Le difficoltà ci sono, bisogna far sapere che si è presenti con loro serve per il momento che stiamo attraversando. Ci sono ancora delle partite da fare per arrivare al traguardo.

Si vince e si perde di gruppo. Questo è il succo delle parole di Luciano Spalletti, che è tornato anche sull'eliminazione dall'Europa League patita giovedì sera per mano dell'Eintracht Francoforte. Nel derby che metteva in palio il sorpasso sul Milan, la squadra ha risposto presente:

I ragazzi hanno tracciato un solco rispetto alla sfida precedente. Passa tutto dalla personalità. Quando esci da una competizione e tutti ti danno addosso perché ti chiami Inter, se poi non fai chiarezza rischi di portarti dietro le scorie della partita precedente. Vanno messi a posto ruoli e comportamenti e messi dentro un contesto di squadra, bisogna tirare una riga.

Spazio anche per il centrocampo, schierato con la novità Vecino sulla trequarti e la coppia Brozovic-Gagliardini a fare da diga davanti alla difesa, con l'inserimento di Borja Valero nel secondo tempo per gestire manovra e vantaggio.