Il messaggio è chiaro ("Milano è solo nerazzurra") dato che Icardi non ha mai nascosto l'amore per la maglia dell'Inter. Con le parole di Wanda Nara di ieri, in cui l'agente ha spiegato che la pace fra Mauro e la società è vicina, questo potrebbe essere il primo passo verso un ritorno in gruppo.

Oggi però l'ormai ex capitano dell'Inter ha voluto lanciare un messaggio ai suoi tifosi con un post sul suo profilo Instagram, in cui esalta la sua squadra che ieri ha superato i rivali rossoneri con un 3-2 firmato da Vecino, de Vrij e Lautaro Martinez.

L'ormai ex capitano esalta i suoi compagni che ieri hanno vinto il derby contro il Milan per 3-2. Primi segnali di apertura?

