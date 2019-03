L'attaccante argentino è il nerazzurro più impiegato nel 2019 e per Spalletti è diventato insostituibile. La sua ascesa non sorprende, ma aiuta a far dimenticare Icardi.

di Andrea Bracco - 18/03/2019 09:49 | aggiornato 18/03/2019 09:54

Alla fine del Derby della Madonnina Luciano Spalletti si è presentato davanti ai giornalisti per analizzare la prestazione della sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha dato una lettura completa alla partita, nella quale la squadra ha giocato un ottimo primo tempo e una discreta ripresa, prima di soffermarsi a parlare dei singoli. Dopo aver fatto i complimenti a D'Ambrosio, Vecino e Brozovic, è arrivato il momento di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha scelto la stracittadina milanese per mostrare in mondovisione i tanti motivi per i quali l'estate scorsa il club ha deciso di acquistarlo, punti di forza particolarmente apprezzati dal tecnico toscano:

La cosa migliore di questo ragazzo è la capacità di sapersi prendere le responsabilità. In un momento così difficile abbiamo trovato l'attaccante che ci mette a posto le cose.

Un'investitura importante, che arriva a un mese esatto dallo scoppio del caso legato a Mauro Icardi. L'ex capitano è fuori squadra da prima della trasferta viennese di Europa League e, in queste ultime settimane, l'Inter ha dovuto fare di necessità virtù, chiedendo allo stesso Spalletti di ingegnarsi per mettere in campo un undici il più competitivo possibile. Una formazione nella quale Martinez è diventato indispensabile, come ha dimostrato la sua assenza forzata (era squalificato) nell'ottavo di finale europeo perso a San Siro contro l'Eintracht Francoforte.

Un caso? No, tutt'altro. Aver avuto Lautaro contro i tedeschi avrebbe significato poter disporre di un attaccante capace di dare profondità a una squadra che soffre terribilmente il pressing alto e l'intensità avversaria, come dimostrato a tratti anche dal secondo tempo contro il Milan. Un match che proprio il classe 1997 ha definitivamente chiuso segnando il calcio di rigore del momentaneo 3-1, trasformandolo con freddezza glaciale e spiazzando Donnarumma sotto la curva nerazzurra.

L'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez: l'ex Racing è diventata una pedina fondamentale nel gioco di Spalletti

Inter, da promessa a insostituibile: la scalata di Lautaro Martinez

Le grandi responsabilità non lo hanno mai impaurito, anzi. D'altronde parliamo di un ragazzo cresciuto in un contesto particolare come quello del Racing, un ambiente che si nutre della totale e sentitissima rivalità con l'Independiente, il club della metà rossa di Avellaneda. I clasicos col Diablo a livello giovanile ne hanno forgiato il carattere e l'intelligenza di stare in campo, dove Martinez va sempre a cercarsi la zona giusta nella quale poter creare qualcosa di pericoloso. Una caratteristica fondamentale per giocare in Sudamerica, dove al primo dribbling te le promettono e al secondo ti mandano all'ospedale: in questi anni ci hanno provato in tanti, senza però mai riuscirci.

Per esempio, quando nel 2017 in pochi mesi Lautaro ha zittito il Monumental e La Bombonera con due reti da sei punti tondi tondi per l'Academia, una squadra cresciuta di pari passo con le prestazioni del Toro. La sua duttilità gli ha permesso di integrarsi con qualsiasi tipologia di profilo offensivo col quale si è trovato a giocare. Se volessimo forzare il confronto, si potrebbe dire che ha uno stile profondamente diverso da Icardi, del quale non va considerato un sostituto ma visto come elemento complementare.

Gli inizi e l'importanza tattica per Spalletti

Il suo modo di stare in campo permette all'Inter di variare le proprie soluzioni d'attacco, perché nonostante non sia un finalizzatore letale come Maurito (ma in due stagioni da titolare col Racing ha comunque segnato 29 reti) ha qualità di manovra non comuni per chi gioca in quella posizione. A confermarlo è lo stesso Spalletti, quasi stupito dalla sua enorme crescita esponenziale maturata nel momento in cui la squadra aveva più bisogno di lui:

Lautaro sa sia venire incontro che attaccare la profondità, è forte di testa e con la palla sui piedi, ma soprattutto ha una grande personalità.

La stessa personalità che nel derby, con il vantaggio da gestire nel finale, lo ha visto quasi irridere Andrea Conti con un sombrero a centrocampo, costringendo il terzino rossonero a un'entrata molto ruvida punita con l'espulsione, poi annullata dal VAR. Martinez non è nuovo a numeri del genere, perché ha una tecnica di base sviluppatissima forgiatasi nel potrero, in quei piccoli campetti di periferia improvvisati nei cortili che hanno consegnato al calcio i più grandi calciatori sudamericani.

Alla sua prima assoluta nella tana del Boca Juniors ha fatto stropicciare gli occhi a tutti, segnando il momentaneo vantaggio e rifinendo la palla del raddoppio firmato poi da Augusto Solari, suo grande amico fuori dal campo alla pari di Matias Zaracho, altro talento di casa Academia che molto presto vedremo approdare in Europa. Contro il Milan Lautaro ha anche interpretato il ruolo di trequartista, vestendo i panni da regista offensivo per smistare i palloni sulle fasce differenziando così la proposta offensiva nerazzurra, un'attitudine che Spalletti ha spesso incoraggiato e applaudito.

Il dato che però impressiona maggiormente è un altro: Martinez è il componente della rosa che ha giocato più partite ufficiali (13) e segnato più gol (5) in questo scorcio di 2019. Numeri molto importanti, che certificano la grande fiducia riposta in lui da tutta l'Inter. In attesa di riabbracciare Icardi, col quale il Toro potrebbe perfettamente integrarsi (al Racing ha sempre giocato da seconda punta in un 4-1-3-2), Spalletti ha trovato il suo amuleto. I tifosi, invece, un nuovo idolo da coccolare.