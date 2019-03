Il City perde i pezzi, tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Pep si sfoga al sito del club: "Prego affinché non si facciano male, pazzesco..."

di MarcoValerio Bava - 18/03/2019 14:45 | aggiornato 18/03/2019 14:50

Stop ai campionati, spazio alle nazionali. C'è la sosta, il calcio dei club si rivedrà solo tra due settimane. Un'eternità soprattutto nel momento più caldo della stagione. Un lasso di tempo che sa di infinito soprattutto per gli allenatori, in particolare quelli dei top club, che vedono svuotarsi i centri sportivi causa viaggi continentali e intercontinentali dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni. Giocatori via e paura. Per informazioni chiedere a Pep Guardiola che almeno manterrà a Manchester Aguero. Non convocato da Scaloni per i match dell'Argentina.

Lontani dagli occhi, lontani dal cuore? Macché. È una vecchia disputa quella tra club e nazionali, figlia del timore che i protagonisti possano farsi male e perdersi partite fondamentali nel periodo più importante della stagione, quello che decide il destino di società e allenatori. Il Manchester City perde pezzi, così come la Juve o il Barça. Proprio prima che si riapra il fronte Champions.

E allora ecco che la preoccupazione si fa sentire, anche perché pure per le nazionali inizia un periodo importante con le qualificazioni a Euro 2020 o la preparazione alla Copa America del prossimo giugno. Quindi molti giocatori verranno spremuti e non certo preservati. Lo sa Guardiola, così come tutti i suoi colleghi di club. Per questo il tecnico del Manchester City esprime una certa inquietudine.

Nazionali e infortuni, Guardiola: "Non posso perdere giocatori ora"

Il City ha tanti campioni e tanti nazionali. Così il catalano vedrà partire pezzi fondamentali della sua rosa come De Bruyne, Fernandinho, Stones, Bernardo Silva, Sterling e tanti altri. Rimarrano a casa Laporte, David Silva e Aguero. Magra consolazione per Pep che dalle colonne del sito ufficiale del club si sfoga:

Io spero solo che tornino sani, in forma. Devono andare con le loro nazionali e io spero che giochino e si divertano, ma prego perché tornino tutti senza infortuni. Con tutti gli impegni che abbiamo ad aprile abbiamo davvero bisogno di ogni singolo giocatore. È pazzesco (riferimento alla sosta ndr).

Insomma la sosta piazzata in questo momento della stagione non convince Guardiola e molti suoi colleghi. Da anni si propone di spostare queste partite in estate, prima dell'inizio ufficiale della stagione. O subito dopo il termine delle competizioni per club. Per ora la FIFA è sorda e continua per la sua strada:

Tutti i nostri calciatori giocheranno, da Kevin (De Bruyne ndr) a John (Stones ndr) da Ferna (Fernandinho ndr) a Benjamin (Mendy ndr), magari segneranno tre gol e torneranno come li abbiamo lasciati. Al top. Ma chi lo sa?

Insomma non saranno dieci giorni sereni per Pep. Anzi. L'ansia e la preoccupazione la faranno da padrone.