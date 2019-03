L'UEFA ha annunciato l'apertura dell'indagine ma appare remota la possibilità di una squalifica che vada oltre una giornata: manca l'atteggiamento provocatorio.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 18/03/2019 18:23 | aggiornato 18/03/2019 18:27

Il gesto aveva chiuso - male, diciamolo pure, per un campione come Cristiano Ronaldo - una partita straordinaria, sua e di tutta la squadra, con la quale la Juventus era riuscita nella difficile impresa di ribaltare un risultato molto scomodo.

Perdere 2-0, infatti, espone a rischi enormi: al ritorno basta incassare un gol e la rimonta diventa subito una specie di montagna durissima da scalare, ma i ragazzi di Allegri erano riusciti a inchiodare l'Atletico Madrid nella sua metà campo, a lavorarlo ai fianchi e a colpirlo col "martello" portoghese.

Il gesto alla Simeone con cui Cristiano Ronaldo si era congedato era stato, appunto, l'unica nota stonata di una sonata perfetta, l'inchino mancato prima di far calare il sipario, insomma, pur con tutta la comprensione per gli insulti e i fischi subiti al Wanda Metropolitano e per le settimane di tensione trascorse in attesa del match decisivo.

Cristiano Ronaldo è sotto inchiesta per il gesto in Champions League

Cristiano Ronaldo, inchiesta UEFA: ecco cosa rischia

Un gesto, più o meno lo stesso, per il quale Diego Simeone era stato sottoposto a indagine da parte dell'UEFA al termine dell'incontro d'andata. Indagine che alla fine aveva portato soltanto a una sanzione pecuniaria pari a 20mila euro. Che anche Cristiano Ronaldo sarebbe stato posto sotto inchiesta era abbastanza prevedibile, una specie di atto dovuto, che è stato infatti confermato in data odierna dalla stessa UEFA.

Il verdetto dovrebbe essere reso pubblico fra soli tre giorni, giovedì 21 marzo. Non ci sarà dunque molto da aspettare, ma c'è già chi, soprattutto i media iberici, si sbizzarrisce in ipotesi di squalifiche, spingendosi, in alcuni casi a ipotizzare persino tre turni di stop per CR7 che, in quel caso, si vedrebbe costretto a saltare entrambe le sfide dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, oltre all'andata delle semifinali.

Cristiano Ronaldo: probabile la sanzione pecuniaria

Una sproporzione nei confronti della punizione inflitta al tecnico dell'Atletico Madrid che pare difficile possa concretizzarsi, anche in virtù del fatto che l'UEFA ha comunicato che il portoghese è sotto inchiesta per violazione dell'articolo 11 (2) (b) e art. 11 (2) (d) volti a punire una condotta offensiva o che viola le regole di base di una condotta decente (b) o ancora una condotta che scredita il calcio o la stessa UEFA (d). Nessun riferimento, invece - e questa è la buona notizia per club e giocatore - all'articolo 15 che mira a punire la condotta provocatoria nei confronti dei tifosi o dei giocatori avversari. A questo punto, dunque, è ipotizzabile che CR7 sia punito con una sanzione pecuniaria, presumibilmente più pesante di quella di Simeone, o al massimo con un turno di squalifica, nel caso l'UEFA intenda colpire la reiterazione, e in qualche modo la premeditazione del gesto.