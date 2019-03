Dopo l'indiscrezione del Sun, è arrivata la conferma da parte dell'emittente belga HLN: i Blues non hanno accettato la proposta delle Merengues.

di Redazione Fox Sports - 18/03/2019 20:16 | aggiornato 18/03/2019 20:22

L'indiscrezione di calciomercato era uscita venerdì scorso, con il quotidiano inglese The Sun che aveva parlato di una maxi-offerta del Real Madrid al Chelsea per Eden Hazard. Adesso, a distanza di tre giorni, è arrivata anche la conferma importante dal Belgio. L'illustre portale HLN ha confermato tutto, spiegando che i Blues hanno detto no a una proposta da 82 milioni di euro arrivata dalle Merengues.

Così come spiegato da tempo dai media britannici, la volontà di Abramovich è quella di non cedere il suo gioiello belga per meno di 120 milioni, molti di più insomma rispetto a quelli messi sul piatto dal Real Madrid.

Hazard ha un contratto fino al 2020 e in più di un'occasione ha fatto l'occhiolino al Real Madrid, respingendo contestualmente le proposte di rinnovo che il Chelsea gli ha presentato. Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos, poi, ha alimentato la paura a Stamford Bridge che Hazard possa chiedere di lasciare la prossima estate. Sarebbe un bel problema, anche perché la FIFA ha confermato il blocco del calciomercato in entrata del Chelsea nelle due prossime sessioni per irregolarità sul trasferimento di minori.