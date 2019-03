I bianconeri organizzano una spedizione in Olanda e rilanciano per il talentuoso centrale dell'Ajax. Nella trattativa può finire Moise Kean.

di Andrea Bracco - 18/03/2019 11:20 | aggiornato 18/03/2019 11:35

L'imperativo del prossimo calciomercato in casa Juventus sarà quello di rinfrescare il pacchetto difensivo. In tal senso, negli ultimi mesi la società bianconera ha lavorato su diversi potenziali obiettivi, tutti con caratteristiche abbastanza affini alla filosofia tecnica che a Torino hanno intenzione di portare avanti nel prossimo futuro. Durante la sessione di gennaio erano circolati diversi nomi, calciatori giovani ma già riconosciuti come talenti pronti a fare la differenza.

Per esempio, per diverse settimane i dirigenti juventini hanno avuto in mano il destino di Leonardo Balerdi, talentuoso centrale del Boca Juniors poi acquistato dal Borussia Dortmund per 16 milioni di euro. Molto meglio è andata invece al Barcellona, che quest'inverno si è portato a casa Jean-Clair Todibo a parametro zero: il difensore centrale del Tolosa è stato al centro di un caso diplomatico tra le due società, con i francesi che si sono lamentati perché - ancora una volta - i blaugrana avrebbero trattato direttamente col giocatore senza interpellare il club biancomalva.

Todibo è un classe 1999, considerato dagli addetti ai lavori uno dei profili più interessanti e con i margini di crescita più ampi nel breve periodo. Matthijs De Ligt condivide con lui l'età, visto che prossimamente compirà 20 anni, ma soprattutto il possibile destino in comune, visto che il l'olandese attualmente in forza all'Ajax è già finito da tempo nei radar del Barcellona.

La Juventus però segue De Ligt da almeno un anno, ovvero da quando il centrale dei Lancieri si è preso definitivamente una maglia da titolare nel club esordendo anche in nazionale maggiore. Le doti messe in evidenza da questo giocatore hanno stregato i dirigenti bianconeri, un amore forte a tal punto da convincere la società a mantenere il suo nome in cima alla lista dei desideri nonostante la concorrenza della maggior parte dei top club europei. Ovviamente Fabio Paratici è già al lavoro per delineare una strategia precisa in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

L'idea della Juventus è quella di riunirsi a breve con l'Ajax, magari già in occasione della gara di andata dell'ottavo di finale di Champions League, quando i bianconeri si recheranno ad Amsterdam per il primo atto di una doppia sfida che si preannuncia avvincente. Durante il meeting la Juventus dovrebbe uscire ufficialmente allo scoperto, unendosi alla lista delle pretendenti per De Ligt assieme al già citato Barcellona, PSG e Manchester United. In tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Mino Raiola: il plenipotenziario agente ha in procura il cartellino del difensore e ha già detto che, molto probabilmente, il ragazzo a giugno lascerà l'Olanda.

La chiave potrebbe essere Moise Kean. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus si sarebbe finalmente convinta a inserire nella trattativa l'attaccante vercellese, fresco di esordio da titolare in Serie A con il club che lo ha cresciuto a livello giovanile. In passato l'Ajax aveva già manifestato molto interesse per Kean, che i Lancieri avrebbero volentieri abbracciato in prestito già nel calciomercato di gennaio. Nonostante a Torino nutrano molta fiducia sul centravanti di origini ivoriane, la rinuncia al suo cartellino sembrerebbe un sacrificio inevitabile se si vuole provare ad abbassare le pretese olandesi.

Già, perché per cedere De Ligt l'Ajax chiede almeno 70 milioni di euro e il Barcellona, che a gennaio ha già definito il passaggio in Catalogna di Frenkie De Jong, sembra avere comunque un canale preferenziale con Marc Overmars, direttore sportivo dei Lancieri. Nel frattempo alcuni emissari bianconeri si recheranno domenica sera alla Johan Cruijff Arena per l'amichevole tra Olanda e Germania, dove il 20enne olandese verrà ulteriormente osservato con attenzione. Le indiscrezioni che arrivano da Torino parlano di un Paratici convinto a muoversi in fretta, quindi nei prossimi giorni potrebbero già trapelare ulteriori novità su una trattativa al momento molto delicata.