I bianconeri seguono l'attaccante cileno del Manchester United, ma il nodo è economico: l'attaccante cileno percepisce 20 milioni netti a stagione.

di Luca Guerra - 18/03/2019 21:57 | aggiornato 18/03/2019 22:02

Non solo Aaron Ramsey. La Juventus guarda alla Premier League per il calciomercato che verrà e mette nel mirino Alexis Sanchez. L'attaccante cileno del Manchester United piace tanto a Massimiliano Allegri, che lo vedrebbe come un'alternativa ideale per il suo 4-3-3, ma per riportarlo in Italia i bianconeri dovrebbero fare un notevole sforzo economico.

Sanchez, arrivato al Manchester United a gennaio 2018 in cambio di Mkhitaryan, percepisce infatti a Old Trafford un ingaggio da 20 milioni di sterline. Una cifra che, se paragonata al monte stipendi della Juventus, sarebbe seconda solo ai 31 milioni di euro stagionali garantiti dalla Juventus a Cristiano Ronaldo. In casa United sono pronti a trattare l'addio del 30enne cileno, legato ancora da tre anni di contratto al club.

Nei suoi 14 mesi a Manchester, Sanchez non è ancora riuscito a incidere come in casa Red Devils si aspettavano. Nella stagione 2018/2019 le sue presenze, a causa di un infortunio alla coscia e del recente ko al ginocchio, sono state appena otto. Ole Gunnar Solskjaer ha assicurato a più riprese di vederlo come un'opzione importante per i suoi schemi, ma la sensazione è che il calciatore sarà tra i nomi in uscita nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato, la Juventus guarda a Sanchez del Manchester United per il futuro

Calciomercato, l'exit strategy di Sanchez: alla Juventus guadagnerebbe quanto Ramsey

Le indiscrezioni rilanciate da Rai Sport sono state confermate in Inghilterra dal Mirror. Per tornare in Serie A, dove dal 2008 al 2011 aveva realizzato 20 reti con la maglia dell'Udinese, Sanchez dovrebbe così accettare una riduzione dell'ingaggio. In Premier League oggi il cileno guadagna quasi 450mila sterline a settimana, mentre la Juventus sarebbe disposta a garantirgli un compenso pari a quello che Ramsey - colpo di calciomercato a parametro zero già annunciato - avrà in bianconero.

Secondo il Mirror, il gallese percepirà a Torino circa 400mila euro a settimana. Una cifra molto più elevata rispetto ad altri big della rosa, CR7 escluso, ma che oggi suona come un "sacrificio" per Sanchez, che in Italia arriverebbe con la formula del prestito. Intanto, l'attaccante di Tocopilla pensa a rispondere sul campo. Venerdì scorso ha postato sui social un video che lo ritrae in allenamento, pronto a tornare in campo. Solskjaer lo attende. La Juventus, pure.