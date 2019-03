Una delle più grandi soddisfazioni per un calciatore è quella di ricevere un attestato di stima dai tifosi avversari: è successo a molti dei più grandi calciatori di ogni tempo e ovviamente, anche a Leo Messi.

Ieri la Pulce è stata protagonista dell'ennesima prestazione incredibile nella sfida del suo Barcellona contro il Betis Siviglia e l'acuto più grande è stato il gol del definitivo 4-1 (il terzo di giornata per Messi) messo a segno con un incredibile pallonetto.

Dopo la rete, tutti i tifosi presenti allo stadio Benito Villamarin (non solo quelli del Barcellona) si sono alzati in piedi per cantare il nome di Messi. Al momento dell'uscita dal campo il 10 blaugrana ha ringraziato tutti i presenti allo per la dimostrazione d'affetto, ennesima prova che il talento unisce anche le tifoserie avversarie.

📍 Benito Villamarín

👏👏👏 Tremendous gesture from the @RealBetis fans as they recognise that the Leo #Messi magic is something for everyone to enjoy. Bravo!

👍 #FairPlay pic.twitter.com/IiZUmSPhjb