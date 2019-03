Per il presidente dei direttori di gara italiani, l'idea è quella di creare un fondo di solidarietà per chi rinuncia al proprio lavoro.

di Antonio Gargano - 18/03/2019 13:25 | aggiornato 18/03/2019 13:30

Arbitrare i match dei campionati italiani, in tutte le serie, toglie del tempo al lavoro. Sfruttando questa logica, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi anticipa il progetto a cui si sta lavorando per rendere più adeguato il sostegno economico ai direttori di gara: un reddito di cittadinanza per gli arbitri.

Il numero uno dei fischietti italiani ha lanciato l'idea durante il suo intervento a Radio Anch'io Sport, con l'obiettivo di sostenere sia gli arbitri in carica, sia quelli già dismessi per limite di età, creando nuove frontiere di impiego che siano di supporto alla struttura AIA:

Stiamo pensando ad un reddito di cittadinanza arbitrale. Ci sono dei professionisti che, per arbitrare in Serie A e in Serie B, lasciano il proprio lavoro e si ritrovano senza nessuna fonte economica al termine della carriera. Il progetto è quello di un fondo di solidarietà di durata biennale, che aiuti queste figure a ricrearsi una vita in attesa di una nuova professione.

Il sistema di supporto agli arbitri può essere anche un incentivo per implementare la macchina arbitrale a Coverciano. Il VAR, in tal senso, potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale: la tecnologia è un campo in cui possono specializzarsi gli arbitri non più in attività, mettendo a disposizione la propria esperienza durante i match di campionato.

Il fondo di solidarietà è l'obiettivo principale di Nicchi, che punta in primis a garantire un cuscinetto economico agli arbitri che raggiungeranno il limite di età. A prescindere dall'esito positivo o negativo della proposta, il presidente dell'AIA intende servirsi degli ex direttori di gara come esperti del VAR:

Non è escluso che in futuro possa crearsi un gruppo ristretto di esperti al VAR. Servono personalità con l'attitudine giusta, in grado di aumentare la qualità e la velocità delle decisioni. Confido nella possibilità di includere gli ex arbitri in questa novità, la loro esperienza sarebbe preziosa.

A ciò si aggiunge il progetto di una Sala VAR unica a Coverciano. Nicchi non si sbilancia su un progetto ambizioso, che può garantire una maggiore tranquillità agli addetti. Anche in questo caso, fare affidamento sugli ex direttori di gara è un'ipotesi che il presidente dell'associazione arbitrale prende in seria considerazione:

È un progetto molto importante per due motivi: si risparmiano risorse economiche nel lungo periodo e si mettono gli addetti al VAR a proprio agio. Vogliamo che operatori e arbitri abbiano meno pressioni e svolgano con maggiore tranquillità il proprio lavoro. Poter contare sugli ex arbitri, inoltre, garantisce un percorso di crescita per chi non ha la stessa esperienza.