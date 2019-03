Dominic Thiem vince una partita equilibrata contro il canadese e prenota il posto in finale a Indian Wells dove sfiderà il fenomeno svizzero.

di Diego Sampaolo - 17/03/2019 16:35 | aggiornato 17/03/2019 20:40

La finale di Indian Wells vedrà di fronte lo svizzero Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem. Mentre Federer non ha avuto bisogno di scendere in campo dopo il ritiro di Rafael Nadal in quello che avrebbe dovuto essere il trentanovesimo capitolo della grande sfida tra il basilese e il maiorchino, Thiem si è imposto sul candese Milos Raonic in tre set combattuti per 7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 6-4 dopo 2 ore e 31 minuti.

Thiem si è qualificato per la terza finale in un torneo Masters 1000 per il terzo anno consecutivo dopo le finali perse nel 2017 e nel 2018 sulla terra battuta di Madrid. Per il viennese sarà la prima grande finale della sua carriera su una superficie diversa dalla terra battuta. Da questa stagione Thiem ha iniziato a lavorare con l’ex tennista cileno Nicolas Massu, che è entrato a far parte del suo team affiancando il coach Gunther Bresnick con l’obiettivo di migliorare il suo rendimento nei tornei sul cemento statunitensi.

Thiem ha vinto il primo set al tie-break per 7-3 dopo che i due giocatori avevano tenuto il servizio nei primi dodici game. La partita è stata dominata dal servizio e non si è vista l’ombra di una palla break fino al quarto game del secondo set. Thiem ha avuto la prima opportunità di strappare la battuta sul 2-1 nel secondo parziale ma Raonic ha salvato il break point con un ace. Raonic ha ottenuto il punto decisivo del secondo tie-break sul 5-3 aggiudicandosi il secondo parziale.

Thiem ha conquistato il primo break del match nel quinto game del terzo set e ha tenuto il servizio nel game successivo portandosi in vantaggio sul 4-2. Thiem ha salvato la palla break nel momento di servire sul 5-4 prima di chiudere l’incontro al secondo match point con una volée di rovescio.

È sempre speciale giocare contro Federer e disputare la finale in torneo Masters 1000. E’ la mia terza finale in questo circuito. Sarà una partita molto difficile. Non ho un bilancio positivo nelle finali disputate finora, ma allo stesso tempo cercherò di dare il massimo con la speranza di vincere il mio primo titolo Masters 1000.

È saltata invece la semifinale tra Federer e Nadal per un problema al ginocchio dello spagnolo affiorato durante il terzo set del quarto di finale contro Karen Khachanov. Lo spagnolo ha commentato l'infortunio.

Dopo il match di ieri ho sentito che qualcosa non andava al ginocchio, ma non era il momento di parlarne perché mancavano 24 ore alla semifinale. Ho provato stamattina ma ho percepito che il mio ginocchio non stava abbastanza bene per giocare una semifinale di questo livello. Sono abituato a giocare con alcuni problemi. Mi piace giocare sul cemento , ma probabilmente al mio corpo non piace così tanto.

Federer disputerà la terza finale consecutiva ad Indian Wells in un torneo dove ha conquistato il successo cinque volte. L’ultima vittoria risale a due anni fa quando si impose sul connazionale Stan Wawrinka. Federer giocherà il suo quinto match contro Thiem. Il bilancio dei confronti diretti è di 2-2. Lo svizzero ha vinto due partite sul cemento a Brisbane nel 2016 e alle ATP Finals di Londra 2018, mentre l’austriaco si è imposto a Roma sulla terra battuta e nella semifinale di Stoccarda sull’erba nel 2016. Lo svizzero ha raggiunto la 153^ finale della sua carriera, la 49^ a livello di tornei Masters 1000 e la nona a Indian Wells.

Sono contento di aver raggiunto la mia nona finale a Indian Wells. Averla raggiunta dopo la rinuncia di Nadal non è stato il modo migliore, ma sono cose che succedono nel tennis.

Mektic e Zeballos vincono il primo titolo di doppio

Il croato Nikola Mektic e l’argentino Horacio Zeballos hanno vinto il primo torneo di doppio da quando giocano insieme battendo la coppia formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo con il punteggio di 4-6 6-4 10-3.

Trionfo nel doppio femminile per Mertens e Sabalenka

La belga Elise Mertens e la bielorussa Aryna Sabalenka hanno trionfato nel trofeo di doppio femminile battendo la coppia tutta ceca formata da Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova (vincitrici del Roland Garros e di Wimbledon nel 2018) con il punteggio di 6-3 6-2. Mertens e Sabalenka hanno riscattato la recente sconfitta contro le ceche nel terzo turno dell’ultimo Australian Open.