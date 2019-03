I padroni di casa giocano una partita gagliarda e se fino al 70esimo il protagonista è il VAR (che toglie un rigore al Genoa e un gol alla Juventus), i rossoblu passano in vantaggio con Sturaro che appena entrato buca un colpevole Perin. Pandev fa 2-0 in contropiede, prima sconfitta in Serie A per i bianconeri.

Genoa-Juventus è il match delle 12.30 della 28ª giornata di Serie A . La gara vede i padroni di casa reduci dalla sconfitta subita contro il Parma: il risultato del Tardini ha permesso al Sassuolo di scavalcare il Grifone in classifica, che adesso si trova al 13esimo posto con 30 punti. Discorso diverso per la Juve, che arriva al match dopo il passaggio del turno di Champions League contro l'Atletico. La squadra di Allegri ha vinto l'ultima gara contro l'Udinese e adesso ha mantenuto invariato il vantaggio di 18 punti nei confronti del Napoli, secondo.

