L'uruguaiano sblocca al 3' su una dormita di Calabria. De Vrij raddoppia, Bakayoko e Musacchio provano a riaprire il derby, ma alla fine è decisivo il rigore di Martinez.

di Carlo Roscito - 17/03/2019 22:36 | aggiornato 17/03/2019 22:40

Quante emozioni nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Un derby pirotecnico, quello di Milano. Il 2-3 finale è il frutto di una partenza col botto. Vecino sblocca dopo soli 3': cross di Perisic, sponda aerea di Martinez, destro vincente dell'uruguaiano. Il Milan è in bambola, non riesce a esprimere il gioco messo in mostra nelle ultime settimane e nella ripresa subisce il raddoppio di de Vrij, che di testa batte Donnarumma.

Bakayoko non ci sta e accorcia incornando una punizione di Calhanoglu. Ma Politano sgomma dentro l'area e viene steso da Castillejo, entrato all'intervallo per Paquetá. Martinez non ha paura, si presenta sul dischetto e riallunga il risultato. I brividi durano fino alla fine perché Musacchio, ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, riporta sotto i nerazzurri.

Finisce così, con il Milan a spingere e l'Inter che resiste agli assalti a denti stretti. Provvidenziale una "parata" di D'Ambrosio, che respinge con il corpo un tiro quasi a botta sicura di Cutrone. Una vittoria pesantissima per la squadra di Spalletti, che ora è di nuovo terza in classifica con 53 punti, a +2 proprio sugli uomini di Gattuso.

Le pagelle di Milan-Inter

MILAN (4-3-3): Donnarumma G. 6.5, Calabria 5, Musacchio 6.5, Romagnoli 5.5, Rodriguez 5 (58' Cutrone 5.5); Kessiè 5 (69' Conti 5.5), Bakayoko 6.5, Paquetá 5.5 (46' Castillejo 5.5); Suso 5, Piatek 5, Calhanoglu 5. All. Gattuso 5.5.

INTER (4-3-3): Handanovic 6.5; D'Ambrosio 6.5, De Vrij 7, Skriniar 6.5, Asamoah 6.5; Gagliardini 6.5, Brozovic 6 (73' Borja Valero 6), Vecino 7.5 (90' Ranocchia); Politano 6.5 (84' Candreva sv), Martinez 7.5, Perisic 6.5. All.: Spalletti 7.

I migliori

Getty Images Matias Vecino, 27 anni, autore del gol che ha sbloccato il derby

Vecino 7.5

Dal manuale "Come si gioca e si approccia a un derby". Dopo 3' l'ha già sbloccata: fa partire l'azione con Perisic, poi si fionda in area e sfrutta la sponda di testa di Martinez. Palla sparata sotto la traversa un attimo prima del ritorno di Romagnoli, preso in controtempo dal suo inserimento. Manda in tilt il Milan facendo il trequartista. Non sanno come prenderlo. L'anno scorso, la Serie A, si era chiusa con un suo gol decisivo. Questo pure, a sensazione, non peserà poco...

Martinez 7.5

Un assist e un gol, evita che si parli troppo di Icardi anche dopo il derby di Milano. La prima cosa utile è il cioccolatino servito di testa a Vecino. Indemoniato per tutto il resto della partita: pressa i difensori, gli scappa alle spalle e soprattutto si prende la responsabilità di presentarsi sul dischetto per il rigore del nuovo allungo. Donnarumma rimane fermo, lui non ha paura e conclude in diagonale. Sesto gol in Serie A.

De Vrij 7

Già marcare uno come Piatek deve essere un lavoraccio. Lui lo fa bene, lo fa girare poche volte, in più aggiunge alla sua prestazione l'incornata del raddoppio. Un colpo di testa forte e preciso, imprendibile anche per uno lungo quasi 2 metri come Donnarumma.

I peggiori

Getty Images Davide Calabria, 22 anni, distratto sull'azione che porta all'1-0 dell'Inter

Calabria 5

Si fa un pisolino a inizio partita, l’arbitro fischia ma la sveglia arriva solo con il gol di Vecino, che sfrutta una sponda di testa di Martinez che gli era sfilato silenzioso alle spalle. Non è l'unico responsabile della rete subìta, ma il suo errore è sicuramente più evidente rispetto a quello dei compagni. In una partita del genere serve l'attenzione massima sin dal primo istante.

Suso 5

Salta il diretto avversario mezza volta. Più pericoloso per il Milan che per l'Inter: con un passaggio in orizzontale colpisce Kessie e fa partire il contropiede dei nerazzurri. Musacchio è attento e per sua fortuna riesce a fermare Martinez. Da uno come lui, in un derby Champions, ci si attende di più. Ma molto molto di più.